Maroc: Béni Mellal - Rencontre régionale d'évaluation du bilan d'étape (2019-2021) de l'INDH

Béni Mellal — Une rencontre régionale d'évaluation du bilan d'étape 2019-2021 de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans sa phase III au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra a été organisée, mercredi à Béni Mellal, en présence du wali, coordonnateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri.

Cette rencontre régionale de l'écosystème de l'INDH a eu lieu également en présence du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, des gouverneurs, du président de la région de Béni Mellal-Khénifra, des membres du Comité régional de développement humain, des membres des Comités provinciaux de développement humain, des présidents des Comités locaux de développement humain ainsi que des présidents des conseils provinciaux, préfectoraux et communaux, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants du tissu associatif.

A cette occasion, M. Dardouri a indiqué que l'INDH a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au cœur de ses préoccupations, soulignant à cet égard l'importance de faire de cette orientation un axe prioritaire de l'ensemble des programmes de développement et de l'action des conseils territoriaux au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra dans l'objectif de réaliser un développement humain inclusif qui permette l'égalité des chances à tous les citoyens.

Les conseils élus constituent un partenaire essentiel pour la mise en oeuvre des programmes de l'INDH, à condition de placer le capital humain au centre de leur action et en tant qu'une des priorités majeures du nouveau modèle de développement, a-t-il affirmé.

Après avoir mis en avant les importantes et diverses potentialités que recèle la région Béni Mellal-Khénifra et les efforts déployés en particulier dans le domaine de la scolarisation en milieu rural, le wali, coordonnateur national de l'INDH, a appelé à consentir davantage d'efforts pour consolider le processus de développement en cours à travers l'adhésion et la mobilisation de l'ensemble des intervenants au chantier de mise en oeuvre des projets et grands chantiers de l'INDH et l'accompagnement des politiques et programmes publics y afférents.

Il a ajouté à ce propos que cette rencontre régionale vise à évaluer les réalisations de la phase III de l'INDH et de s'arrêter sur les approches et la méthodologie adoptées dans le cadre de la mise en oeuvre des projets et programmes de l'INDH, notant que celle-ci entend lors de la prochaine phase mettre en place de nouveaux programmes axés sur le capital humain, pilier essentiel de toute stratégie de développement.

Pour sa part, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra a affirmé que la phase III de l'INDH (2019-2023) qui traduit la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour promouvoir le développement socio-économique du Royaume, vise à consolider les acquis des deux premières phases de ce chantier royal et à réorienter ses programmes pour valoriser davantage le capital humain des générations montantes, soutenir les catégories vulnérables en situation difficile et lancer une nouvelle générations d'initiatives génératrices de revenu et d'emploi.

M. El Hebil a en outre abordé les dysfonctionnements et les contraintes qui impactent le développement de la région comme en témoignent certains indicateurs sociaux en particulier le taux de pauvreté multidimensionnelle, relevant que la phase III de l'INDH a impulsé une importante dynamique aux projets visant à lutter contre les disparités sociales et territoriales au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.

Grâce aux efforts soutenus déployés par l'ensemble des intervenants, un total de 1.796 projets ont été programmés lors des trois dernières années (2019-2021) dans la région avec un coût global de plus de 1,11 milliard de dirhams (MMDH), a-t-il fait savoir, précisant que la contribution de l'INDH s'élève à 79% et que le taux de réalisation des projets a atteint 78%.

Cette rencontre a été l'occasion d'informer et de sensibiliser les nouveaux élus à la vision et aux enjeux de la phase III de l'INDH, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d'inclusion économique des jeunes. Elle a été aussi l'occasion de présenter le bilan des réalisations de l'INDH au cours de ces dernières années, d'échanger avec les représentants de la société civile et recueillir leurs propositions, et de débattre des éventuelles difficultés rencontrées afin d'améliorer les mécanismes de pilotage des projets et les conditions de leur mise en œuvre.

Cette journée d'échanges a permis également de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l'INDH en termes de vision, d'objectifs et de gouvernance, mais également de présenter le bilan des programmes INDH dans la Région de Béni Mellal-Khénifra.

La rencontre s'est clôturée par un débat entre les participants, qui ont émis une série de recommandations et de propositions pour l'amélioration de la gouvernance et la mise en œuvre optimale des projets INDH dans la région de Béni Mellal-Khénifra.