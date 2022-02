Cameroun: Découverte - Ngokol Tbl, un talent d'un autre genre

Le mouvement est réel, on assiste à la naissance de nouveaux talents chaque jour qui nous éblouissent. C'est le cas du jeune Comédien Tiktokeur Ngoko Tbl qui connait une ascension fulgurante et progressive.

Ça se voit effectivement sur l'élargissement de ses communautés sur ses différents comptes sur les réseaux où il opère depuis ses débuts en été 2020. Camerounais de son état, il a eu la justesse de savoir qu'il est fait pour cela car, ça lui réussit bien. Lui qui sait quels thèmes aborder et comment les aborder. En gros, il est doté d'un génie créatif qu'on ne retrouve nul part ailleurs et c'est cette capacité à créer, innover dans ses vidéos que le rendent unique.

Aussi, son implication dans des causes justes qu'il porte à cœur font de lui un humoriste d'un autre genre, un qu'on a rarement l'habitude de voir dans ce milieu car, certains ont tendance à se chercher et sans tenir compte des personnes autour qui peuvent souffrir le martyr.

Ngoko Tbl, jeune et talentueux qui s'embarque dans un univers incroyable

Ça lui réussit plutôt bien. Aujourd'hui, le jeune Ngoko Tbl est un as du domaine et ses œuvres parlent à sa place. Mais qui est-il réellement ? Ce qu'on peut retenir c'est que Ngoko Tbl est un jeune Camerounais Âgé de 22 ans. Venu au monde au Cameroun, où il passera la majeure partie de sa vie, le jeune humoriste vit depuis 2018 en Allemagne où il continue ses études.

Le catalyseur de sa brillante carrière n'a été autre qu'une vidéo dans laquelle il relatait la complexité de la relation Étudiant camerounais et Professeur allemand. Grâce à cette vidéo, il se fera connaitre et décidera de se lancer en créant d'autres comptes sur les réseaux comme sur Tiktok où il compte actuellement 2.1 millions d'abonnés. Cette action a été faite dans le but de régulariser la production de ses contenus vidéos. Sur Instagram, le jeune entretient une communauté de plus de 97 mille abonnés.

L'origine de son envie de faire des vidéos encore sécrète jusqu'ici, on retient que confinement en 2020 n'a pas été des moindre dans son évolution. On pourrait dire que cela a permis de le pousser.

Des débuts difficiles pour Ngoko Tbl

Même si tout parait parfait, et facile aujourd'hui, le jeune humoriste a connu une période de confusion. Il a dû faire une pause de deux mois pour essayer de s'accommoder aux exigences des internautes qui réclamaient autre chose. Lui qui faisaient ses premières en allemand en 2020 se verra obligé de proposer autre chose. Les internautes, très critiques, voulaient du nouveau, des vidéos pas qu'en allemand. Le jeune artiste après cette courte pause reviendra donc avec des quelque chose de nouveau, et très parlant.

On commencera à voir de la variété dans ses vidéos puisqu'il reviendra avec des nouveaux : le père de Ngoko, la mère de Ngoko et Mr Pascal. Cette nouvelle dynamique du jeune humoriste suscitera de la convoitise extrême puisque, ses vidéos seront utilisées à des fins monétaires sans son autorisation. Publiées sur YouTube via des comptes fictifs, ses vidéos auront du succès. Mais ayant fait le constat, il fera des réclamations et obtiendra gain de cause puisque ses droits lui seront restitués

Une évolution semblable au déplacement d'un TGV

En 02 ans, le jeune Ngoko Tbl a atteint un niveau impressionnant et se trouve désormais au sommet son art. Sans risque de se tromper, il fait partie des meilleurs humoristes, tiktokeurs Camerounais du moment. Très en vue avec l'artiste BOVAN dont le dernier single " Tanz wie Khaby Lame " a fait bouger la sphère numérique en occurrence les réseaux sociaux, Ngoko ne cesse de se démarquer tant par ses fréquentations que par ses collaborations. Il a dans son sac, plusieurs vidéos réalisées en collaborations avec plusieurs TikTokeurs et Comédiens à l'instar de Marcelle Kuetche, Diana Bouli, Easy K. Sans oublier cette collaboration avec Neil Cruz, Eeasyk, Tik Dengue et Axel Meryl qui a séduit les internautes qui sont restés sous le charme.

Ses comptes sur les réseaux gagnent chaque jour en puissance. Millionnaire en abonnés sur son compte Tiktok avec 2.1 millions d'abonnés, Ngoko Tbl comptabilise plus de 300 millions de vues et 47,3 millions de likes. Son compte YouTube Ngokol TBL a franchi la barre de 301 mille d'abonnés il y'a quelques jours. Cela prouve à suffisance que ses créations sont aimées par sa fan base YouTube.

Pendant ce temps, son second compte Rire avec Ngoko est déjà à 111 mille abonnés. Son nombre d'abonnés lui a valu deux trophées Argent de YouTube.

Toujours là pour sensibiliser et aider

Différent des autres, Ngoko, n'hésite pas à tendre la main aux autres et à dénoncer des maux et soutenir des causes. Celui-ci a plusieurs fois incité sa communauté à participer à des cagnottes en soutien à des personnes malades. Un geste à saluer surtout de sa part, mobiliser une si grande communauté pour une telle cause. Il devenu une autre personne grâce à son succès. Il mène des combats importants, et défend des causes justes. En effet, l'humoriste se bat pour la cause des noirs et soutien à cet effet le mouvement " Black lives matter " créé en 2013 aux Etats-Unis par la communauté Afro-américaine...

Ngoko Tbl, la qualification de la jeunesse qui ose et qui se bât. Même s'il ne vit pas au Cameroun, grâce à son immense talent, il a été nominé il y'a quelques mois aux Diamond Awards tenu à Düren en Allemagne où il a remporté le prix du meilleur web comédien. Un pas avant l'autre, il avance normalement. La suite reste prometteuse.