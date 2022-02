Afrique: Le continent doit se doter d'une armée forte pour sa défense, selon Dr Christian Spieker

L´Afrique n´est jamais maître de son destin. Son destin est toujours entre les mains des autres et " ces autres ", ce sont les occidentaux depuis la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui a scellé le sort du continent noir par le partage. Et ça continue jusqu´aujourd’hui parce que ces occidentaux ne cherchent jamais à associer les Africains aux décisions qui souvent les concernent. Ils les invitent seulement chez eux quand ils le jugent opportun, dans des sommets entre maîtres et élèves.

L´élève peut normalement dépasser aussi son maître un jour en faisant des études plus poussées que son maître et occuper des postes plus hauts mais ce n´est toujours pas le cas entre les occidentaux et l´Afrique. Les occidentaux demeurent des maîtres éternels et les africains les élèves éternels aussi. Sinon, trouvez-vous acceptable ou normal qu´un seul dirigeant européen puisse inviter tous les dirigeants d´un continent à un sommet ? Tantôt dans un sommet France-Afrique, tantôt Russie-Afrique, tantôt Turquie-Afrique, ainsi de suite. Mais jamais l´inverse ne se produit. Un seul dirigeant qui invite tous les dirigeants africains. C´est une marque de supériorité. Il faut mettre fin à cela si on veut établir un rapport de force entre les deux continents Europe-Afrique. On ne reste pas éternellement élèves mais cherchons aussi à devenir un jour maîtres.

Même si l´inverse a eu lieu à Montpellier pour duper les africains en transformant France-Afrique en Afrique-France, c´est toujours en France que ce sommet entre Emmanuel Macron et la jeunesse africaine a eu lieu. Pourquoi les dirigeants africains, eux, ne peuvent pas convoquer les dirigeants européens chez eux pour un sommet Afrique-Europe et c´est toujours eux qui doivent se déplacer ? Viendra-t-il un jour où un seul dirigeant africain pourra inviter tous les dirigeants européens en Afrique ou du moins, même un sommet Afrique-Europe en Afrique ? Le rapport de force commencera par là.

Le monde est construit sur le rapport de force et les Africains doivent le comprendre. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec la Russie face aux Européens et Etats-Unis à propos de l´Ukraine. Il y a une seule chose qui permet ce rapport de force : la capacité de défense dont dispose la Russie face à l´ennemi. Tant qu´on ne pense pas à se doter ce moyen de se protéger et se défendre en cas d´agression extérieure, il n´y aura jamais ce rapport de force entre l´Afrique et l´Europe, même entre Etats voisins en Afrique. Il peut arriver un moment où il faut toujours se faire respecter entre États.

Les occidentaux n´ont jamais décidé pour l´Afrique de manière sincère et désintéressée, c´est-à-dire sans qu´ils ne soient pas guidés par leurs propres intérêts mais toujours cachés par des arguments de bienfaisance et de gentillesse pour faire croire aux Africains que seuls leurs intérêts les poussent à agir et rien que pour sauvegarder leurs intérêts. Mais ces Africains arrivent-ils quand même à percevoir ce langage de manipulation ? Pourtant certains de ces Africains que nous sommes, sont intellectuellement cultivés et diplômés, des fois même plus que leurs interlocuteurs européens qu´ils ont en face d´eux.

Pendant la colonisation, nos grands-parents ne s´étaient pas laissé facilement vaincre par ceux qui sont venus les envahir. Ils se sont défendus farouchement bien qu´ils n´eussent pas les moyens nécessaires pour affronter leurs envahisseurs. Ils sont vaincus par les colonisateurs car c´était un rapport de force et l´histoire a démontré que celui qui est plus fort gagne toujours sur celui qui est faible. Jusque-là on ne peut jamais leur en vouloir. Mais après l´indépendance ce rapport de force continue toujours sans que l´Afrique cherche à avoir les moyens de se défendre contre ses envahisseurs d´hier qui continuent la même chose aujourd´hui mais d´une autre manière plus subtile. Pourtant tout ce qui se passe dans le monde engage toujours son destin bien qu´elle ne soit jamais de près ou de loin partie prenante de ces décisions souvent prises en Europe qui engagent son destin.

Prenons le cas de l´intervention de l´OTAN en Libye dont la France est l´actrice principale. L´Afrique n´est pas associée à cette intervention, même son avis n´est pas demandé. Pourquoi l´Afrique n´arrive jamais à s´imposer dans les décisions qui engagent pourtant son destin ? La responsabilité incombe largement à elle-même car consciemment ou inconsciemment elle se montre indifférente et elle laisse les occidentaux décider à sa place. Elle n´arrive pas à s´imposer avec fermeté dans les enjeux mondiaux ou ne réclame pas avec insistance ce qui lui est dû pour défendre son destin. Leur faiblesse aussi vient de leur division. L´Africain ne se soucie pas du sort de l´Afrique mais de son seul intérêt et c´est tout.

Un seul dirigeant européen peut inviter tous les dirigeants africains. C´est un sentiment de supériorité et la France ne veut pas s´en défaire. Les Africains aussi ne veulent pas devenir grands. Pourquoi les dirigeants africains, eux, ne peuvent pas inviter les dirigeants occidentaux chez eux en Afrique pour des sommets et c´est toujours en un sens unique ? Pourquoi un seul dirigeant africain ne peut-il pas prendre l´audace d´organiser un jour un sommet et inviter les dirigeants européens aussi chez lui comme les présidents européens ont l´habitude de le faire en maîtres du monde ? Les européens obtiennent toujours ce qu´ils veulent des dirigeants africains. Ces derniers ne comprennent jamais que les grands intérêts s´obtiennent toujours par le rapport de force et pour cela ils faut se donner des moyens de défense.

Regardez le rapport de force qui s´est engagé actuellement entre les occidentaux et la Russie, que ce soit en Afrique, précisément au Mali ou en Ukraine. Mieux encore l´homme fort de la Russie vient de reconnaître l´indépendance des régions séparatistes de l´Ukraine après un long discours historique. Qu´est-ce qui rend fort et courageux un pays ? C´est évidemment son armée. La richesse économique ne suffit pas. C´est sa capacité de pouvoir se défendre en cas d´agression extérieure qui le rend fort. C´est ça la force de Vladimir Poutine face aux occidentaux sinon la Russie n´est que la 12è puissance économique mondiale très loin derrière, en terme de prévision de PIB en 2022. Mais la Russie a une armée forte. L´armée c´est un moyen de dissuasion pour tout pays. Pourquoi les État-Unis n´osent pas envahir la Corée du Nord ? C´est à cause de son armée. Pour se faire respecter par ses pays voisins, il faut avoir une armée forte.

Pour se rendre maître de son destin, l´Afrique doit avoir une armée forte. Sinon elle ne sera jamais maître de son destin face à l´Europe. C´est ce qui doit être le projet de la CEDEAO ou même de toute l´UA. Même un pays pris individuellement peut se donner cette ambition s´il veut se faire respecter et défendre efficacement ses droits car le monde devient de plus en plus dangereux. Je crains beaucoup que l´Afrique soit encore victime d´ambitions des occidentaux comme il en est le cas pendant la première guerre mondiale. Cette année 2022 ne sera pas une bonne année dans le monde si on voit ce qui se passe entre la Russie et les occidentaux sur la question de l´Ukraine qui veut rentrer dans l´OTAN et à laquelle la Russie s´oppose farouchement car elle se sent rapprochée par ces pays de l´OTAN qu´elle considère comme ses ennemis. Vaut mieux prévenir que guérir. La Russie est prudente.

Il nous faut beaucoup de vigilance en Afrique afin que ce qui se prépare actuellement en Europe ne nous atteigne pas en Afrique. L´Afrique doit se réveiller pour être maître de son destin et pour pouvoir l´être elle doit penser à se doter d´une armée forte. Aucun pays ne peut être craint s´il n´a pas une armée forte pour la défense de son territoire. Les deux grandes guerres mondiales en sont des exemples. Si vous n´êtes pas forts, vous tombez rapidement au cas d´un envahissement. C´est pourquoi l´armée pour un pays est très importante.

Les dirigeants africains doivent penser à avoir une armée moderne et forte au lieu de continuer à dilapider la richesse de leur pays dans les futilités au moment où les enjeux de la géopolitique deviennent de plus en plus forte dans le monde. Le monde sera encore confronté à une grande guerre car deux blocs se dessinent : le bloc de la Russie et la Chine et le bloc de l´Europe et les Etats-Unis. L´Afrique, elle, reste toujours en marge et sera malheureusement la victime de leurs ambitions d´influence dans le monde. Qu´est-ce qui rend courageux le Mali face à la France ? C´est parce qu´il compte sur les armes modernes que la Russie lui livre. C´est l´armée moderne et forte qui rend courageux un pays. Le courage d´un pays vient de ses moyens de défense. Les Africains n´en ont pas.

Il est temps pour l´Afrique de se réveiller. On ne doit pas continuer à nous baigner dans le tribalisme et régionalisme alors que les conflits des deux blocs (Russie et Chine d´un côté et l´Europe et les États-Unis de l´autre) menacent encore le monde. Vladimir Poutine, c´est quelqu´un extrêmement dur de tête comme Hitler. Il a une armée forte et il n´a pas peur. Il ne supporte pas l´éclatement de l´URSS. Il veut une Russie très grande et ambitieuse. C´est la démarche d´Hitler. On sait comment une guerre commence mais on ne sait jamais comment elle se termine. L´Afrique doit appendre à parler d´une seule voix pour pouvoir faire face aux grands enjeux mondiaux qui deviennent inévitables. L´année 2022 ne sera pas une bonne année. Le monde est encore menacé par une grande guerre en Europe.

La Russie n´a pas peur de l´Europe et les Etats-Unis. La preuve est que Poutine vient de reconnaître l´indépendance des régions séparatistes Donetsk et Lougansk de l´Ukraine, le 21.02 2022 et a envoyé rapidement ses blindés pour les protéger en donnant l´avertissement à l´Ukraine si une goutte de sang tombe dans ces deux régions séparatistes par ses faits. Les Européens et les Etats-Unis ne se contentent que des condamnations verbales et l´annonce des sanctions économiques. Sur quoi compte Vladimir Poutine ? C´est sur son armée forte et non sur sa puissance économique car elle en est seulement la 12è dans le monde. Ce ne sont pas les grands pays qui font les hommes mais ce sont les grands hommes qui font les grands pays. On est encore proche d´une autre guerre en Europe.

L´Afrique doit se réveiller aussi de son sommeil profond pour pendre son destin en main et elle n´y parviendra que si elle se dote d´une armée forte et moderne au lieu de toujours compter sur les occidentaux. Depuis quand quelqu´un qui veut t´exploiter peut t´aider avec sincérité ? Cessez cette naïveté.