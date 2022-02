Togo: Gilchrist Olympio à Lomé, le congrès de l'UFC à l'horizon

L'union des forces de changement (UFC), parti chef de file de l'opposition parle de l'arrivée à Lomé de son président Gilchrist Olympio. Son agenda sera de faire des ménages au sein de son cabinet et de présider le congrès.

" Gilchrist Olympio va très bien ; il continue à institutionnaliser le CFO et il a demandé qu'on fasse une petite pause en ce moment. Il arrive à Lomé pour des remaniements dans son cabinet ", a déclaré mardi soir sur la télévision New Word TV le député Séna ALIPUI (3ème vice-président de l'assemblée nationale).

Ces propos ont juste été tenus vers la fin de l'émission consacrée aux priorités du parti UFC pour la prochaine session ordinaire du parlement qui va s'ouvrir le premier mardi du mois de mars. Et sans détours, l'élu de la circonscription Ogou-Anié attend que l'Assemblée nationale marque les Togolais dans les prochains mois par le vote des lois réduisant le phénomène de vie, soit sur la base d'une proposition de loi venant de l'hémicycle ou par projet de loi venant du gouvernement.

" Nous avons un problème de vie chère dans le pays et s'il faudra faire quelque chose pour faire baisser cette vie chère c'est d'augmenter le SMIG. Nous pensons le porter à 50 000 francs Cfa mais le gouvernement appréciera. Nous attendons aussi la réduction de la TVA et la suppression des péages et continuer par subventionner le prix du carburant ou le geler afin de ne pas en avoir une hausse ", a listé Séna ALIPUI.

L'union des forces de changement avance aussi plusieurs autres propositions dans cette situation délicate en demandant par exemple la réouverture des frontières terrestres et la levée des mesures restrictives liées à la covid19. Ajouté à cela, le parti de Gilchrist Olympio prône un renforcement de la lutte contre la corruption et la taxation des produits de luxe, la facilitation de l'accès aux crédits pour les PME, la baisse des impôts pour les sociétés industrielles et commerciales.

" Quand vous voulez investir dans un pays, vous devrez certainement voir les avantages que vous offre le gouvernement, mais il vous faut aussi voir l'environnement dans lequel évoluent les PME qui sont le principal tissu économique. Il faut donc des mesures comme la baisse des impôts des sociétés à moins 20% faciliter l'accès aux crédits et réduire les formalités administratives pour que les PME puissent souffler ", a expliqué M. ALIPUI mardi soir sur le plateau de New Word TV.

Minoritaire à l'assemblée nationale avec les autres députés de l'opposition, l'UFC compte surtout la majorité (UNIR) pour mieux faire avancer le pays.

" Même si nous sommes minoritaire nous avons notre grain de sel à apporter. Il faut que cette session soit une occasion de faire plus et mieux pour alléger le panier de la ménagère et faire de notre pays une terre d'Ablodé, l'or de l'humanité, un pays où les citoyens sont émergeant d'ici 2030 ", a lancé le député Séna ALIPUI à l'endroit de la législature.