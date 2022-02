Seychelles: La cartographie des herbiers marins sur le plateau de Mahé, aux Seychelles est terminée

Le travail de cartographie des herbiers marins autour des îles principales - Mahé, Praslin et La Digue - est terminé, il reste encore des îles extérieures Astove, Cosmoledo, Alphonse et St François.

Une fois les travaux de vérification au sol terminés, les données recueillies seront appliquées à la carte satellite pour les interpréter.

L'exercice est financé par les Pew Charitable Trusts et est coordonné par le Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT), en collaboration avec un certain nombre de partenaires locaux et étrangers.

Jeanne Mortimer consultant principal a déclaré à la SNA que bien que les écosystèmes d'herbiers marins soient abondants aux Seychelles, certaines des zones autour de Mahé ont été gravement endommagées par des projets d'assèchement.

" Le problème avec la poldérisation, c'est qu'elle détruit complètement la prairie. Nous comprenons pourquoi le gouvernement doit obtenir plus de terres, mais il doit se rendre compte qu'il échange quelque chose qui a de la valeur ", a déclaré Mme. Mortimer.

L'exercice, qui devrait se terminer en mai, déterminera où se trouvent les herbiers marins aux Seychelles qui extraient le carbone de l'atmosphère et le stockent sous forme de carbone organique.

En plus de servir d'abri et de lieu d'alimentation pour certaines espèces marines et de fournir des moyens de subsistance aux habitants, les herbiers marins sont efficaces pour piéger le carbone qui, autrement, s'échapperait dans l'atmosphère et aggraverait le changement climatique. Ils ont été identifiés comme plus tolérants au changement climatique que les récifs coralliens.

Il est donc important de protéger et de bien gérer ces prairies qui maximiseront leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Des discussions sont toujours en cours sur la manière dont le gouvernement des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, peut mettre en place des politiques pour gérer et protéger ces zones.

L'Université d'Oxford a été engagée par Pew pour coordonner la composante de cartographie scientifique du projet. L'université travaille avec le Centre aérospatial allemand pour produire la carte satellite de référence qui sera affinée par le processus de vérification au sol.