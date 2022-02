Madagascar: Cyclone tropical Emnati - La région Fitovinany dévastée, une menace humanitaire à craindre

Après les vents violents et les fortes pluies, c'est la montée des eaux qui menace la population. Le premier bilan provisoire du passage du cyclone tropical Emnati est sorti hier. Signé Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, cet organisme avance 37 386 personnes déplacées.

" L'évaluation des dégâts est en cours ". Propos émis par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC pour faire état de la situation post-cyclonique qui prévaut dans les régions touchées par le passage du cyclone tropical Emnati. Si tels sont les propos venant de cet organisme étatique, les témoignages reçus depuis les localités impactées se résumeraient en une phrase : " le cyclone tropical Emnati n'a fait qu'anéantir les régions qui ont déjà fortement souffert à cause de Batsirai ".

En effet, les publications dans les médias télévisés et les réseaux sociaux témoignent " des scènes de désolation, des dégâts matériels importants et des milliers de sinistrés ".Dans un post effectué sur Facebook, le député de Madagascar élu dans le district de Manakara, Benja Urbain Andriatsizehena, se dit " profondément triste quant à la situation qui prévaut dans la région Fitovinany ". Selon le parlementaire, " les districts de Manakara et de Vohipeno sont les plus impactés par le passage du cyclone tropical Emnati ".

Menace. Si les vents ont causé leurs lots de dégâts matériels, les risques d'inondation seraient beaucoup à craindre dans les régions du Sud-Est du pays. " L'eau est montée à une vitesse grand V. Nous sommes dans le quartier d'Andriana, Manakara-ville et l'eau a atteint un certain niveau. Elle effleure la voie de chemin de fer. Diverses maisons sont déjà sous l'eau ", déplore un habitant de Manakara. Ce qui serait également à craindre dans les autres districts touchés par la catastrophe. " La montée des eaux causée par les fortes pluies durant le passage du cyclone est le plus à craindre maintenant.

Jusqu'ici, l'on ne déplore que des dégâts matériels mais cette augmentation du niveau de l'eau partout commence à poser problème ", rajoute un habitant du district de Farafangana. D'autres menaces planent également sur la population de ces districts. Le représentant du BNGRC sur Manakara signale " un ensablement et une inondation des rizières dans les districts de Manakara, Ikongo et Vohipeno ". Un phénomène causé par la montée des eaux, a-t-on fait savoir et qui risquerait de grandement impacter sur la vie de la population.

Bilan. Un responsable du BNGRC sur Manakara de faire quant à lui savoir que " le nombre de personnes sinistrées augmente au fur et à mesure. À l'heure où nous l'avions interviewé par téléphone, le responsable fait état de 2 115 ménages, soit 8 603 sinistrés rien que pour la commune urbaine de Manakara ". Interrogé sur une éventuelle comparaison des dégâts causés par Batsirai et Emnati, le responsable affirme " ne pas pouvoir se prononcer tant que toutes les données ne seront pas remontées et traitées par le BNGRC ". L'organisme au niveau central rapporte, quant à lui, dans un bulletin flash en date du 23 février 2022 à 18 heures locales, que le pays comptabilise 44 297 personnes déplacées actuellement.

Par ailleurs, dans un message de réconfort, le député élu dans le district de Manakara semblerait appréhender d'éventuelles pertes humaines parmi les populations de sa région. Aussi, Benja Urbain Andriatsizehena lance un appel au secours à l'endroit du président de la République pour que celui-ci " porte une attention particulière aux dégâts causés par le passage des cyclones Batsirai et Emnati dans toutes les communes de la région Fitovinany ". Le parlementaire appelle également à la solidarité des Malgaches, surtout des élus et nommés dans les actions de réponses pour venir en aide aux sinistrés.

Pour l'heure, les témoignages permettent d'avoir une idée de ce qui se passe réellement dans ces régions et districts impactés par Emnati. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la catastrophe humanitaire est à craindre dans ces régions qui peinent à se relever du passage de Batsirai.