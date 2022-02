Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan - Le 2e terminal à conteneurs opérationnel en Novembre 2022

Le 2e terminal à conteneurs du Port d'Abidjan sera opérationnel en Novembre 2022. L'information est donnée par M. Koen De Backker, le directeur général de Côte d'Ivoire Terminal, l'entreprise concessionnaire de cette infrastructure économique. Il s'exprimait à l'occasion d'une visite de presse sur le chantier, dans la zone portuaire de Treichville le 22 février 2022.

A l'issue de la visite de terrain, principalement sur la zone des quais, les guérites d'entrées et sortie et à la centrale électrique, les visiteurs du jour ont pu constater l'évolution des travaux démarrés en novembre 2020 et qui ont atteint à fin janvier 2022, un taux d'exécution de 60%.

Ce projet, selon André N'Doli Kouadio, directeur de l'ingénierie et de la maitrise d'ouvrage du port d'Abidjan, a été rendu possible grâce aux investissements de l'ordre 269 milliards FCFA réalisés en amont par la tutelle, pour des travaux de terrassement et la création de 37.5 hectares de terre-plein par remblai hydraulique.

L'investissement de Côte d'Ivoire Terminal à hauteur de 262 milliards de francs CFA, a consisté, à la construction des superstructures et l'acquisition d'équipements pour ce futur pôle de l'industrie portuaire ivoirienne.

Ainsi, les représentants du concessionnaire annoncent la réception au port d'Abidjan entre avril et août 2022, des équipements de pointe, dont 36 tracteurs électriques, 6 portiques de quai, ainsi que 13 portiques de parc, pour améliorer les capacités opérationnelles du port et renforcer l'attractivité de la place d'Abidjan.

Ils indiquent par ailleurs que ce nouveau terminal moderne, " innovant et durable sera un atout majeur pour la Côte d'Ivoire et consolidera son leadership en Afrique de l'Ouest " .