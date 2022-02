Madagascar: Football - Pro League - Elgeco Plus grimpe à la deuxième position

Son match en retard d'hier a permis à l'Elgeco Plus d'avancer sur le classement de la conférence Sud. Positionnés actuellement à la deuxième place, les protégés de Tipeh sont en ballotage favorable pour décrocher leur ticket pour les Playoffs.

Sa progression est palpable. L'équipe de l'Elgeco Plus Analamanga se trouve à sa meilleure position, celle où elle devait être pour le championnat Pro League. Allant de la quatrième place, la bande à Foroche est à la deuxième place de la conférence Sud. La formation a enchaîné la victoire en s'imposant face à Zanakala FC, hier, au stade d'Ampasambazaha. Il s'agit de leur match en retard de la quatrième journée. Zola a marqué le seul but de la rencontre sur un penalty à la 36e minute. Grâce à cette victoire, l'Elgeco Plus est sur la voie royale de la qualification pour les Playoffs.

La seule préoccupation d'Elio et ses coéquipiers, c'est de maintenir ce rang car les quatre premiers des deux conférences participeront à cette étape. Pourtant, l'Elgeco Plus ne doit pas sous-estimer son prochain adversaire Dato FC qui joue bien dans cette bataille. Le match se déroulera ce dimanche à Fianarantsoa pour le compte de la 10e journée. Quant au Zanakala FC, ce club est cloué à la sixième place. Une position qui le menace de ne pas suivre la compétition s'il n'y a pas d'évolution dans les cinq prochaines journées.

Les Fianarois accueilleront dans leur jardin Mama FC, ce week-end. Ce dernier tente de garder sa cinquième place. Toujours dans la conférence Sud, CFFA rencontrera la lanterne rouge, JFC Toliara. Une opportunité pour le club de la commune d'Andoharanofotsy d'accumuler des points à moins qu'une surprise ne se produise.

Pour la conférence Nord, les quatre matchs programmés mettront les férus du ballon rond en haleine pour cette journée. Un duel qui s'annonce costaud mettra aux prises Fosa Juniors et Tia kitra, tenant respectivement la première et sixième place du classement. La rencontre entre Cosfa et Jet Kintana promet également des étincelles. Le match opposant As Fanalamanga et Ajesaia ne sera pas en reste car ce sera une belle empoignade pour la troisième place. L'on verra également un duel des deux équipes d'Analamanga avec Uscafoot qui affrontera Five FC.

Le programme de la 10e journée

Samedi 26 février

Elgeco Plus Stadium

Ajesaia contre AS Fanalamanga

Stade Ampasambazaha

Dato Fc contre Elgeco Plus

Dimanche 27 février

Stade Rabemananjara

Fosa Juniors contre Tia Kitra

Stade Alarobia

Uscafoot contre Five FC

Complexe Vontovorona

Cosfa contre Jet Kintana

Vélodrome Antsirabe

Disciples contre 3FB Toliara

Stade Maître Kira

JFC Toliara contre CFFA

Stade Ampasambazaha

Mama FCA contre Zanakala FC