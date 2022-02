Madagascar: CASEF - OCFM - Formation des maires de la région Itasy sur le foncier

11 maires et 11 présidents conseillers communaux de la région Itasy ont bénéficié d'un atelier de formation organisé par le projet CASEF, en collaboration avec l'INDDL (Institut national de la décentralisation et du développement local), dans le cadre de la mise en œuvre de l'Opération de Certification Foncière Massive (OCFM). La session de formation s'est tenue le 21 février, au Label Village Arivonimamo. D'après les organisateurs, elle portait sur deux volets, notamment la gestion foncière décentralisée et la gestion financière pour la pérennisation du guichet foncier.

" L'objectif est de former les responsables communaux, dans l'objectif d'améliorer leur savoir-faire lié à leur attribution, ainsi que la connaissance des lois régissant l'OCFM. Cette rencontre a permis à ces élus de discuter et de partager des cas spécifiques qu'ils ont rencontrés dans leurs communes respectives ", ont indiqué les organisateurs de l'atelier, représentant le projet CASEF et l'INDDL. Pour le CASEF, il s'agit d'une contribution à l'amélioration de la gestion foncière à Madagascar. C'est d'ailleurs l'un des défis que ce projet du MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers) et du MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'élevage) doit relever, en vue d'améliorer les sources de revenu de la population bénéficiaire dans les différentes régions de la Grande-île.