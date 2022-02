Madagascar: Région Diana - Vers l'éradication de la délinquance juvénile

L'insertion des jeunes dans le monde professionnel permet de réduire la délinquance. Et surtout, elle favorise le maintien de la paix selon l'OIT.

L'ORGANISATION internationale du travail (OIT) con-tinue ses efforts pour enrayer la délinquance juvénile dans le Nord, connue par l'appel-lation locale " Foroche ". Pour l'OIT, l'insertion des jeunes dans le monde professionnel est l'un des facteurs qui permet de réduire le taux de la délinquance et favorise le maintien de la paix. C'est pourquoi les différentes formations professionnelles qui existent, aident à orienter les jeunes dans leur choix de carrière. D'où la mise en œuvre de l'action immédiate qui con-tribue à éradiquer ce phénomène.

Un projet des Nations Unies intitulé " Peace Building Fund Vanille " (PBF ) ou Consolidation de la Paix dans le secteur vanille pour les régions Diana et Sava a vu le jour. Ce projet est mis en œuvre conjointement par l'OIT, l'UNFPA et l'Unicef et vise à réduire la violence, l'insécurité et la délinquance juvénile dans les régions Sava et Diana. Outre les quarante-cinq jeunes marginaux dans la ville d'Antsiranana formés à l'Alliance française, cent autres dont cinq filles ont fini leurs formations pro-- fessionnelles au Centre de formation technique et profes-sionnelle de la Secren, après six mois d'assiduité et de volonté.

Selon les explications, il ne s'agit pas de foroches, mais de jeunes qui ont abandonné l'école pour différentes raisons, surtout financières, de leurs parents. Ils ont été abandonnés par ces derniers chez leurs grands-mères. Mais ils risquent d'être attirés par la violence et la délinquance pour subvenir à leurs besoins.

" De tels constats nous ont permis de confirmer que si le phénomène de délinquance juvénile n'est pas estompé et si des opportunités d'emploi ne sont pas en place, l'avenir des régions et du pays sera fortement endommagé. Si des mesures de prise en charge des jeunes ne sont pas lancées, ils risquent fortement de s'enliser dans la délinquance, situation qui peut empirer. D'où la nécessité de ce projet ", affirme Coffi Agossou, directeur du Bureau pays de l'OIT pour Madagascar. C'était lors de la cérémonie de remise d'attestation et de kit de démarrage aux cent apprenants. Ce dernier a noté les résultats tangibles obtenus dans la capitale du Nord et a annoncé le début des initiatives à Ambanja.

Emploi immédiat

Les personnalités politico-administratives de la région Diana, conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanata, sont particulièrement venus pour encourager ces nouveaux promus. Lors d'une série de discours, ils ont été tous unanimes sur le thème employabilité immédiate des jeunes qui se traduira soit par leur insertion dans un milieu professionnel, soit par la création d'un emploi décent. Car maintenant, ils sont dotés de la capacité et de savoir-faire nécessaire pour leur employabilité.

La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Rahantanirina Vavitsara, a exprimé sa joie et sa reconnaissance à l'endroit de ces jeunes qui ont persévéré et sont arrivés au terme de leur formation. Formation qui arrive à point nommé pour leur donner de l'espoir et les motiver à travailler pour leur déve-loppement socioéconomique et pour subvenir à leurs familles. En tout cas, la prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. En s'adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l'égard de celle-ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non criminogène.