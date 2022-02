Madagascar: Andohan'Analakely - Délit de fuite après un accident mortel

Un bus de la ligne 183 roulant à tombeau ouvert a fauché un 4×4, une bicyclette et un scooter, hier, à Andohan'Analakely. Un mort et trois blessés sont constatés.

Une minute d'affolement. Un taxi-be de la ligne 183 a provoqué un accident mortel, hier matin vers 8h30, à Andohan'Analakely, en face du portail du premier régiment militaire (RM1). Une perte en vie humaine a été signalée. Trois autres individus ont été blessés.

Le chauffard a pris ses jambes à son cou. Le bus roulait depuis le tunnel d'Ambohidahy. " Il roulait à vive allure. C'est ce qui a causé le carambolage. Il n'est pas vrai que ses freins ont lâché", explique la police nationale.

L'homme décédé habitait à Soavinandriana, dans le troisième arrondissement. " Il m'a demandé de le raccompagner en scooter car il était en retard. Alors, nous sommes partis. Nous empruntons la descente depuis Faravohitra et regagnons Andohan'Analakely. Nous n'avons pas remarqué le bus depuis l'autre côté. Nous sommes passés un peu devant. Il a d'abord heurté un 4×4, puis un cycliste. Ensuite, il nous a percutés. Nous avons fait office de cale ", explique un militaire.

Fuite

" Mon ami est mort sur le coup. Je me suis encastré sous le pare-chocs. Des sapeurs-pompiers m'ont ensuite embarqué dans leur véhicule de secours. Ma cuisse a été la plus touchée. J'ai fait un examen radiologique et il s'est avéré qu'il n'y a eu aucune fracture. Des médicaments m'ont été offerts et j'ai pu rentrer ", ajoute-t-il.

Toujours d'après lui, son deux-roues a été transporté au commissariat du premier arrondissement. Il a envoyé une personne pour le récupérer. Le cycliste et un des passagers du taxi-be ont également été blessés et transférés au service des urgences. Des témoins oculaires ont gardé le portable du défunt. Cela a permis d'aviser sa femme. Celle-ci et toute la famille se sont dépêchés d'aller à la morgue de l'hôpital.

Le chauffeur du 183 a quitté son siège et pris la fuite. Personne ne sait où il se cachait. Dans l'après-midi, la police a précisé qu'il ne s'est toujours pas présenté à la brigade des accidents près du commissariat central de Tsaralalàna. " Il suffit d'identifier le propriétaire du bus qui est à la fourrière et on saura son adresse ", réagit la famille des victimes.