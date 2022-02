Madagascar: Ampefiloha - Treize présumés bandits arrêtés

Une arrestation massive et spectaculaire a été opérée par les gendarmes de Tanà-ville et du centre spécial d'aguerrissement opérationnel (CSAO), hier, dans le quartier de La Réunion Kely, à Ampefiloha. Treize individus ont été capturés et embarqués dans les pickups.

Les badauds ont été affolés par la présence d'une dizaine de gendarmes cagoulés et surarmés. D'après des bribes d'information recueillies, une attaque armée a été perpétrée par un groupe de malfaiteurs équipés de couteaux et de fusils, dans la commune rurale de Bongatsara, dans la nuit de mardi à hier. Un habitant a été poignardé.

Un des assaillants a été capturé vivant. Cuisiné, il a fini par citer ses coauteurs. Ses renseignements ont permis d'organiser rapidement le coup de filet pendant lequel un demi-sac de chanvre indien a également été saisi. Une enquête pour vol avec port d'arme, coups et blessures volontaires et détention de stupéfiants est ouverte. Les gendarmes s'efforcent d'identifier tous les auteurs et complices de cette affaire. Aucun coup de feu n'a été tiré lors de l'opération d'hier. Personne n'a été blessé.