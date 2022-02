Afrique: 5ème édition du Festival films Femmes Afrique - L'organisation décline un programme varié et au féminin

Au cours d'un point de presse tenu, mardi, au Centre Yennenga de Grand-Dakar, l'équipe organisatrice du Festival Films Femmes Afrique a dévoilé la programmation de sa cinquième édition. Avec à sa tête la présidente Martine Ndiaye, entourée de ses partenaires, l'organisation est revenue en détails sur ce programme national et, comme de coutume, féministe.

Pour sa cinquième édition, le festival Films femmes Afrique offre une programmation qui scrute les problématiques actuelles et célèbre les " Femmes créatrices d'avenir ". Le programme est étalé du 25 février au 5 mars pour sa première partie qui concerne exclusivement Dakar, et du 6 au 12 mars, pour le parcours dans les autres régions.

Pour cette édition, l'idée majeure est de produire une réflexion collective par les professionnels du cinéma sur les méthodes d'actions dans la lutte pour l'égalité des genres à travers le septième art. Des organisatrices de festivals dédiés aux femmes de par le monde vont se rencontrer à Dakar, à l'occasion. L'objectif des échanges devra permettre de mettre en place un collectif internationale de festivals de films de femmes.

Pour la cérémonie d'ouverture de ce festival biennal, le 25 février, au Complexe cinématographique Sembene Ousmane, " The Great green Wall " de Jared P. Scott va être projeté. 63 films seront projetés le long du festival, dont 23 en compétitions. Les séances de projections seront reçues dans 26 sites, à Dakar.

La programmation comprend deux séries en hors compétition pour le long et le court métrage, en plus d'un Focus sur le Sénégal. Il y aura dix films en quête du prix Meilleur Long-métrage et de 2 millions de FCfa, qui vont être départagés par un jury composé de la cinéaste Cornelia Glele (présidente), la journaliste et réalisatrice Diabou Bessane, l'actrice Amélie Mbaye, le journaliste et critique Baba Diop, et le producteur Souleymane Kébé. Au profit du Meilleur Court-métrage, 1 million de FCfa va être doté par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Le prix décerné par un jury de lycéens dakarois. Ces distinctions vont être remises à la cérémonie de clôture que recevra le Canal Olympia Téranga, avant la projection du film " Grand-mère-dix-neuf et le secret soviétique " de Joao Ribeiro.

En marge des diffusions de films, il y aura notamment des programmes de formation et des masterclasses. On note principalement " Kino Linguère " qui est une formation intensive aux métiers du cinéma, réservée exclusivement à 14 femmes. Elles participent gratuitement en résidence à un atelier de 9 jours, du 21 février jusqu'au 1er mars. Au bout du compte, deux films du groupe seront développés, réalisés et projetés en avant-première à la clôture du festival. On connaitra aussi une exposition sur le travail du fonds privé d'archives Ababacar Samb Makharam (Fonds Asm), qui œuvre pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel sénégalais et panafricain.

Des masterclasses sont aussi inscrites au tableau. Une sur le script, animée par Aïcha Ashley Ndiaye, et une autre sur le métier de décoration & accessoires animée par le décorateur-accessoiriste Mohamed Mbaye Diouf. Enfin, une table ronde dénommée " La Voix des réalisatrices sénégalaises " va réunir notamment la réalisatrice Fama Rayane Sow, la réalisatrice Dieynaba Ngom, la militante culturelle Ken Aïcha Sy et la professeure de cinéma Estrella Sendra.