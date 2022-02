Madagascar: Des outils de gestion des feux mis en place

La déforestation réduit les ressources naturelles dans le pays. Les surfaces brûlées augmentent chaque année. Des outils ont été adoptés pour faire face à ce problème.

Renforcer la lutte contre les feux de brousse. C'est actuellement l'action menée afin de préserver les richesses naturelles de Madagascar à travers des actions de gestion des feux mises en place. C'est ce qui a été présenté à Hôtel Carlton, mardi. Ces outils permettent de mesurer la superficie incendiée dans tout le territoire et ce, afin de gérer l'utilisation et la maîtrise des feux selon leurs sources. Il y a également le système d'alerte précoce et de renforcement de capacité humaine.

" La première étape a été lancée en 2021 avec le géoportail sur les feux et d'autres activités opérationnelles. Ce jour sera consacré à la restitution des résultats de ces efforts au niveau national afin de pouvoir planifier et intensifier les prochaines saisons ", rapporte Rasamoe-lina Andry Fidiniaina, secrétaire général du ministère de l'Environne-ment et du Déve-loppement durable, hier.

La mise en place d'un géoportail feu avec la collaboration du partenaire observatoire des feux Laboratoire LLandDev fait partie de ces outils. Par ailleurs, la mise en place du centre opérationnel de gestion des informations sur les feux et reboisement qui partage la météo des feux journaliers et la répartition des points de feux a été également indiqué. Actuellement, la dégradation des ressources naturelles est palpable. Près de quatre millions d'hectares de surface sont brûlées.

" La statistique montre une variation de 1 000 000 à 3 000 000 ha de surfaces brûlées entre 1970 et 1984. En 2018, l'organisation institutionnelle de la réponse à la recrudescence actuelle des feux a enregistré 3 100 000 ha selon l'estimation de la NASA. Selon la répartition des feux, 90% des surfaces brûlées correspondent à des savanes herbeuses/arbustives, un peu plus de 5% à des zones forestières et moins de 5% à des zones de cultu-res ", déplore le responsable.

Les conséquences s'étendent sur plusieurs domaines. Si ce n'est à parler de la pollution de l'air et de l'eau et leurs conséquences sur la santé et la sécurité humaines, la perte de la biodiversité, ainsi que la dégradation des paysages se manifestant par la désertification, l'érosion et la dégradation de la qualité du sol ou encore les inondations, constituant ainsi des obstacles majeurs aux initiatives de développements liées aux interventions des trois secteurs.