Ile Maurice: Fonds publics - L'ICAC s'intéresse à nouveau à Discovery Rodrigues Company

La présence de l'ICAC à Rodrigues à quelques jours des élections régionales intrigue. L'"Island Chief Executive", Davis Hee Hong Wye, et deux de ses proches seraient les cibles.

L'affaire a été révélée par l'express en octobre 2019. Les enquêteurs de la Commission anticorruption (ICAC) ont débarqué mardi dans les locaux de Discovery Rodrigues Company Ltd par rapport à l'Expedition Africa, une course qui a eu lieu dans l'île du 28 août au 8 septembre 2019. Cette compagnie, gérée par l'Assemblée régionale de Rodrigues, avait payé plusieurs millions de roupies à une compagnie sud-africaine, Kinetics Events Ltd, pour cet événement. Elle avait également pris en charge les frais des billets d'avion et du logement.

Discovery Rodrigues Company Ltd avait aussi payé les billets d'avion des directeurs de la compagnie sud-africaine, Heidi et Stephan Muller, ainsi que ceux de leurs proches rien que pour se déplacer à Rodrigues afin d'organiser cet événement. Rien que le premier voyage du couple avait coûté Rs 174 508 aux contribuables.

Le contact à Rodrigues n'était autre que le chairman de Discovery Rodrigues Company Ltd, Davis Hee Hong Wye, qui est également l'Island Chief Executive. Les billets d'avion, dit-on, auraient été payés en Afrique du Sud à une agence de voyages appartenant à une Rodriguaise.

Manœuvre politique

Toutefois, le "timing" de l'ICAC intrigue plus d'un à Rodrigues. Il demeure vrai qu'en février 2020, les enquêteurs étaient à Rodrigues pour interroger les fonctionnaires et des hôteliers qui avaient loué leurs établissements à Discovery Rodrigues Company Ltd, mais ils n'avaient pas mis la main sur tous les documents.

Cependant, cette nouvelle descente intervient à quelques jours des élections régionales de Rodrigues. Cela ne peut empêcher les observateurs de se demander si ce n'est pas une manœuvre politique visant Davis Hee Hong Wye. Toutefois, ce dernier est connu pour être un proche de Serge Clair et il est l'homme fort de l'administration rodriguaise, surpassant parfois certains commissaires quand il faut prendre certaines décisions.

Les choses commencent à changer, dit-on. "Nous savons tous qu'avec le départ à la retraite de Serge Clair, il y a divers clans au sein de l'Organisation du peuple de Rodrigues. Davis Hee Hong Wye n'a pas le soutien de tout le monde dans ce parti car il a été très puissant ces dernières années", déclare un ancien membre de l'Assemblée régionale.

Il affirme qu'en ciblant Davis Hee Hong Wye, certaines personnes veulent embarrasser deux candidats de l'opposition qui ont un lien de parenté avec l'Island Chief Executive. Il s'agit d'Alain Wong So et du chef de l'Union pour le peuple de Rodrigues, Franceau Grandcourt. Ce dernier est également le propriétaire d'une auberge qui avait accueilli les participants de l'Expedition Africa.

Le leader de ce parti nie être lié avec l'organisation de cet événement. "Tout comme Alain Wong So, nous ne sommes nullement concernés par cette affaire. J'ai loué mon auberge comme d'autres l'ont fait. C'était des clients comme tant d'autres. D'ailleurs, quand les membres de l'ICAC étaient à Rodrigues la première fois, ils étaient venus me voir, ainsi que les propriétaires des auberges. Je leur avais montré les documents liés au paiement. Je pense que l'ICAC est indépendante, elle fera son travail sans se laisser influencer", dit-il.

Pour sa part, Davis Hee Hong Wye n'a pas voulu parler de ses liens avec des politiciens. "Il n'y a rien à cacher et nous collaborons pleinement avec l'ICAC. Nous avons fourni toutes les informations requises car tout a été fait dans les règles du jeu."