Ile Maurice: Casernes centrales - Des policiers refusent de prendre la plainte d'un entrepreneur au pass vaccinal incomplet

Un entrepreneur habitant le Nord a été extrêmement surpris de se voir refuser l'accès au poste de police des Casernes centrales, lundi, alors qu'il voulait porter plainte pour tentative de vol. "Si ou péna booster, nou pa pou kapav les ou rant dan stasion ek pran ou déklarasion", lui auraient dit les policiers de service.

L'entrepreneur explique qu'il est propriétaire d'une société dans la région de Pailles et dit avoir constaté qu'on a essayé d'enfoncer la porte de sa petite entreprise. Estimant qu'on a tenté de le cambrioler, l'habitant de Nord s'est d'abord rendu au poste de police de Pailles. Là, les policiers lui ont fait comprendre que le site abritant sa compagnie tombe sous la juridiction du poste de police des Casernes centrales.

L'homme d'affaires s'est donc rendu aux Casernes centrales vers 13 heures. Là, il est tombé des nues lorsque les policiers lui ont dit qu'ils ne pourraient prendre sa déclaration. "Je trouve cela scandaleux. La première chose que l'un des policiers m'a demandée, c'est si je me suis fait administrer ma dose de rappel. Je lui ai dit non. Un autre policier est alors intervenu et m'a dit qu'il ne pourrait pas me laisser entrer dans le poste de police car ils ont reçu l'ordre de ne laisser entrer que ceux qui ont complété leur pass vaccinal, soit leurs deux vaccins et la dose de rappel. J'ai été victime d'une tentative de vol et je n'ai pas pu porter plainte. Et s'il m'était arrivé quelque chose de plus grave ? Je n'ai pas insisté et je suis parti", raconte l'entrepreneur, qui est indigné par "l'accueil" qu'il a reçu.

Pour rappel, depuis octobre dernier, dans les Consolidated Regulations On Covid-19, il est stipulé que l'accès à tous les postes de police et aux Casernes centrales est interdit aux personnes non-vaccinées, y compris aux policiers qui ne le sont pas. Mais les autorités ont fait des exceptions à ce règlement afin de ne pas pénaliser ceux qui ont besoin des services de police, à savoir un détenu, une personne en état d'arrestation, une personne qui souhaite faire une déposition, une victime de délit ou ceux qui sont en liberté conditionnelle et qui ont l'obligation de venir signifier leur présence régulièrement au poste de police.

Depuis le 19 février, les personnes sont officiellement considérées comme fully vaccinated lorsqu'elles se sont fait administrer leurs deux doses de vaccin et la dose de rappel. Les seules exemptions sont celles susmentionnées. Sollicité pour un commentaire, l'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, confirme que le règlement est toujours le même. "Une personne ayant besoin des services de police et qui doit porter plainte n'a pas besoin de dose de rappel pour le faire", souligne-t-il.