Congo-Kinshasa: Kwilu - Coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine à Bandundu

Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ont été lancés mardi 22 février par la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants, Marie Thérèse Manesa, représentante du gouverneur de la province en mission. Ces travaux seront exécutés par l'Office de voirie et drainage (OVD) sur fonds du gouvernement central, dont le montant et la durée n'ont pas été révélés.

Selon les sources de l'OVD dans le Kwilu, ces travaux de réhabilitation vont consister à bétonner une partie de l'avenue Kwango sur 100 mètres linéaires dans son tronçon compris entre les avenues Lubwe, Kahemba et Nganga, et à recharger en latérite tous les points chauds posant des problèmes sur le tronçon entre le boulevard du 21 novembre et l'ISC/Bandundu, sur une distance de plus de 3 000 mètres linéaires.

Outre l'avenue Kwango, les mêmes sources renseignent qu'il sera aussi question de la suppression des bourbiers, suivi du rechargement en latérite sur l'avenue Wamba avant le dalot Lumbwe et après le pont Itshundala.

Présent à la cérémonie du lancement de ces travaux, le président de l'assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, a prévenu l'OVD que son institution serait derrière lui pour le contrôle de l'exécution des travaux.

" Je (voudrais) dire aujourd'hui à l'OVD que cet argent est arrivé mais cela sera sous l'œil vigilant de la première institution de la province. Et nous allons contrôler du début jusqu'à la fin des travaux ", a déclaré Serge Makongo.

Du côté des usagers, certains d'entre eux saluent le début de ces travaux et souhaitent qu'ils soient terminés " dans un plus bref délai ".