Cote d'Ivoire: Ligue des Champions - Sébastien Haller revient sur le but contre son camp !

Sébastien Haller consolide sa place en tête des buteurs en UEFA Ligue des Champions avec un 11e but.

Au Portugal, le Benfica Lisbonne a été tenu en échec par l'Ajax Amsterdam. Mal en point en championnat, le club lisboète voulait profiter de la Ligue des Champions pour retrouver un peu de confiance. Grâce à une nouvelle réalisation mercredi face au Benfica, Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam accroît son avance en tête du classement des meilleurs buteurs de la saison (11 buts). Pour l'anecdote, on retiendra que l'Ivoirien a marqué un autre but trois minutes avant sa 11e réalisation ... mais contre son camp. Après le match, au micro de Canal+, l'Eléphant est revenu sur le match, avec un sentiment d'inachevé.

" Pour moi, il y a un peu de frustration. On sait tous qu'on aurait pu mieux faire. Le fait de faire 2-2 ici, on est un petit peu déçu après tout ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas la meilleure des sensations (sur le CSC). Surtout que ça leur donne l'égalisation. Ils reviennent un petit peu. Au niveau des émotions, ils sont remobilisés. C'est un petit coup au moral, c'est sûr. Mais je pense que c'est notre job de se reconcentrer et de ne pas se laisser abattre par ce genre d'événements, ça peut arriver. C'est ce que mes coéquipiers ont très très bien fait, on s'est remis la tête à l'endroit et en 3 minutes, on marque le deuxième, ce qui prouve que cette équipe a une force de caractère. "