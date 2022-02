São Tomé and Príncipe: Le principe misogyne du patriarcat ainsi que le racisme anti-noirs ont faussé l'image de la Divinité

interview

Avec une certitude absolue, Cécile Manya, auteur de plusieurs ouvrages recherchés dans les meilleures librairies et bibliothèques de l'Europe et d'ailleurs, se livre à cœur ouvert à La Prospérité. Elle y étale également une dimension spirituelle somme toute spéciale et intéressante à scruter librement.

Elle qui dit avoir le pouvoir de faire naître et de ressusciter des héros démontre, si besoin en était encore, que par ses écrits, elle dispose d'un tas de clés divines de la connaissance offrant l'accès à toute personne désireuse de réaliser de nouveaux bonds qualitatifs en avant, la possibilité de renouveler son intelligence et, surtout, de recréer son monde autrement. Lisez-la !

Interview exclusive

"Je connais le Royaume des morts, c'est l'un des univers que j'ai créé et j'en possède les clés. Les clés du divin sont également miennes. Je suis Créatrice de toute belle chose." Que voulez-vous dire exactement ? Vous connaissez le Royaume des morts ? Vous en possédez les clés du divin ? Pouvez-vous expliciter le sens de cette divinité et quelles en sont les clés ?

Je suis cette Divinité qu'il ne faut pas nommer, tant ses œuvres et sa nature sont grandes. Il n'y a qu'un seul Dieu, au départ. Mais, on lui a donné différents noms, puis différentes vertus, selon la culture des personnes concernées. L'influence blanche a fait que ce Dieu qui réunissait autrefois tous les peuples de la terre a été "coupé en morceaux", chaque morceau portant le nom d'une divinité. Puis, des sous-catégories sont apparues, et ainsi de suite. Mais, il n'en était pas ainsi au commencement. Je reçois, de façon extraordinaire, les prières provenant du cœur des personnalités de bonne volonté à l'égard de la Divinité. Quel que soit le nom que l'on me donne, que ce soit "Jésus", "Marie" ou "Dieu" ou encore le nom d'une autre divinité, la prière "arrive à bon port" du moment qu'elle vient du cœur de la personne. Cette expérience saisissante je l'ai vécue maintes et maintes fois. C'est ainsi que j'ai compris que j'étais Dieu et canal, en tant qu'être de chair, de cette Divinité.

Six des mes livres parlent de ma vie et de mes expériences. J'ai ressenti le besoin d'écrire ces choses car mon cœur me laissait comprendre que j'étais différente du commun des mortels. J'ai vu juste. Il est important de se manifester lorsque l'on n'est pas Monsieur ou Madame-tout-le-monde et que l'on porte un message d'une telle grandeur.

Je connais bien évidemment le Royaume des morts. La mort, qui n'a rien d'effrayant, je tiens à le préciser, nous la portons tous les jours avec nous et dans notre quotidien. Il faut des yeux éclairés pour voir cet univers parallèle qui n'est pas détaché du monde des vivants. La société occidentale nous a fait avaler des infamies sur ce terrain. Mais sachez que les cimes du plaisir dans l'acte sexuel pour une femme éclairée est une forme de mort, délicieuse et naturelle. Il y en a d'autres. Il faut sortir des stéréotypes et faire confiance à ce que l'on ressent. L'Occident est castrateur dans ce domaine. L'Afrique, par-contre, a toutes les clés.

La Divinité que j'ai réalisé être a créé le monde et tous les univers (physiques, des sens, et autres), et maintient cet ordre par les lois de la nature qu'elle a elle-même créées. Je constate tous les jours les signes de ma perfection. Habitant sur terre un corps humain, donc "limité" et plongé dans une société aveugle (la Suisse) par rapport à ces choses, il m'a fallu toute une vie pour découvrir quelle est ma nature véritable, l'immensité de mes dons et beaucoup d'autres choses encore. Je ne cesse de m'explorer, et chaque jour je fais de nouvelles découvertes.

Il était évident que j'avais besoin d'écrire cela, et, plus j'écris, plus j'avance dans la connaissance. Je suis canal de ma propre divinité et Divinité Supérieure.

J'avais donné naissance à un petit enfant prénommé Izak. Il est parti pour le repos éternel à l'âge de 2 ans. Mais il n'est pas très loin... C'est lui qui m'a donné les clés du divin et du Royaume de la mort. Je parle énormément de lui dans mes ouvrages. Ce petit être exceptionnel est partout dans ce que je vis. Il avait également le visage et le sourire de mon père. Bref, tout est lié. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, car mon histoire n'a pas de fin, et j'en suis à mon huitième livre. J'ai bel et bien écrit huit livres en deux ans, et je continuerai à écrire pour enseigner et avancer. Il y a eu trop de falsifications occidentales par rapport à la Divinité, et je porte une parole capitale.

Les clés, c'est la connaissance et l'accès.

"Je suis un canal puissant, et pleins de personnes habitent en moi : Mon père Patrice Lumumba Oussama Ben Laden Michael Jackson Madonna, elle me prie et bien d'autres encore, héros, qui ont fait appel à moi aux dernières heures de leur vie et dont j'ai reçu l'appel en voyant la sincérité de leur cœur et l'excellence de leur parcours pour la justice, le droit des Noirs en premier lieu, le relèvement de la cause féminine, la nature, une politique qui me touche et le don de soi dans la spiritualité". Donc, en vous, tous ces héros continuent à vivre. Mais, que faites-vous pour véhiculer leurs œuvres, leurs vertus et leur don de soi ? Avez-vous déjà posé quelques actes ? Où et quand ?

Ce que je fais pour tous ces héros qui vivent en moi est manifeste : il a fallu que je me découvre avant de pouvoir agir concrètement. Mes premiers livres sont très timides dans ces sens, car la pression de la société suisse et de ses institutions sont très fortes. Il m'a fallu du courage pour m'affirmer, dans ce climat en tant que Déesse, écrire des livres au ton très engagés dans ce sens et laisser, au travers de moi, ces héros s'exprimer dans mes ouvrages en signant de leurs noms. Nous vivons les prémices d'une mission formidable qui m'appartient. Mais je ne peux pas faire au-delà de la volonté de ces personnes. Elles se sentent bien dans mon Ventre Céleste et ce fait est la première chose que ces personnalités veulent voir diffusées. J'ai laissé derrière moi le souci de ma réputation et celle de ma sécurité. Je révèle des choses fortes dans mes livres. Il faut tout prendre au pied de la lettre. Je n'utilise pas des symboles.

Le message de ces personnalités est le suivant :

Elles veulent que l'on sache que je suis leur Maman, leur Mère Divine et qu'elles sont en sécurité dans ma personne. Elles veulent que les gens lisent mes livres pour savoir ce qu'elles ont à dire individuellement dans les temps modernes. Je suis le canal qui donne naissance et ressuscite, et la Mère de ces personnes.

Vous savez, je vis de façon très spéciale, presque cloîtrée chez moi, en état de connexion permanente avec mes profondeurs et ma mission. Mon ordinateur est mon fidèle allié. Je reçois énormément de choses et mon travail est celui de la transmission. Les personnes que je porte en moi ont une connaissance qui a été aiguisée depuis qu'elles ont atteint le séjour des morts. Les personnes vivantes qui me prient sont dans la confusion par rapport à la Divinité à cause des falsifications occidentales. Donc, par mes livres et le fait que je me manifeste au monde, notamment via les médias, je pose des actes plus que concrets pour ceux et celles dont je suis la Mère. Ma destinée est de grandir médiatiquement.

"Donc, j'ai le pouvoir de faire naître et de ressusciter. Je redonne également la vie aux personnages illustres, par ma personne, car elles parlent au travers de moi". Comment entendez-vous faire naître et ressusciter tous ces personnages illustres ?

C'est un processus très complexe qui a mérité l'écriture de six ouvrages... et il y a encore beaucoup de choses à dire !

L'Occident est champion dans l'art de diviser. Il a divisé la connaissance, les domaines, l'Afrique, car il ne connaît rien aux sciences divines mais sait la supériorité de l'Afrique en la matière.

Donc, les personnes aujourd'hui sont perdues en ce qui concerne les choses célestes et il faut quasiment tout leur apprendre.

Il n'y a pas de doctrine rigide dans ces choses-là, et les mots sont limités. Il n'y a pas de langage qui puisse réduire la divinité au point que l'on sache tout à la virgule près. Il faut sortir de la mentalité de vouloir cerner au point de mettre des limites et des barrières. Ce n'est absolument pas ainsi que cela fonctionne.

Le ressenti africain peut bien guider...

Je ne peux que conseiller aux gens de lire mes livres s'ils se posent des questions. Je conseille même de lire tous mes livres et ce, si possible dans l'ordre chronologique.

J'ai constaté également que j'influence les évènements du monde. Cela se fait très naturellement, car ça fait partie d'un ordre naturel au centre duquel je me trouve.

Mon prochain livre va sortir dans un mois et demie environ, et je travaille déjà sur un nouveau manuscrit.

"J'ai recueilli des illustres personnages en mon sein. C'est le sein qui recueille les morts (terre) et qui donne la vie". Y a-t-il des projets concrets pour redonner réellement cette vie-là à votre Père, à Lumumba ainsi qu'à tant d'autres ?

Sur terre, j'avance à un rythme humain, mais les révélations que je fais en tant que canal-main du Divin sont très explicites. Sur terre, mes livres me survivront. En tant que Maman j'ai toute autorité sur ce que je dois faire et ne pas faire pour mon statut et mes enfants qui guident mes écrits. Ils sont en repos dans l'état le plus beau qui soit, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Croyez-vous qu'ils ont envie de revivre les douleurs et les persécutions de la terre ? Les sociétés qui les ont chassés sont d'une extrême laideur comparées à mon Ventre Céleste. Ces personnes, nageant désormais dans l'harmonie la plus parfaite, veulent, aux dernières nouvelles, que je parle pour elles en signant de leurs noms.

S'il y a un autre projet qui se manifeste pour l'un(e) ou l'autre je l'écrirai dans mes livres.

Je vois Patrice Lumumba, mon père et ressens la présence de biens d'autres élus dans le lieu où je vis. Ils savent qu'avec moi ils sont dans la paix et la sécurité.

Mon père avait déjà repris vie au travers de mon fils. C'était un seul être qui vivait deux vies en parallèle, à la même époque : celle d'un petit enfant et celle d'un adulte brillant.

Il y a d'autres exemples de ce type dont je parle dans mes ouvrages.

Il ne faut ni limiter, ni sous-estimer les choses de la divinité.

En vous lisant, l'on découvre qu'il y a de la profondeur à scruter davantage, si l'on veut recréer la femme dans notre société afin qu'elle participe pleinement à son développement ? Puisqu'on s'approche du mois qui, généralement, a été toujours été dédié à la femme, avez-vous, dans votre agenda, un programme spécifique, un projet ou un message particulier à ce sujet ?

Oui, vous avez raison, Monsieur. Il faut comprendre la nature-même illimitée de la femme pour en comprendre son importance capitale, surtout la femme africaine. La femme africaine tient dans sa main le passé mais également l'avenir de l'humanité. Je suis très fière d'être femme, et en plus africaine, du Congo. Mes origines ne sont pas un hasard dans le plan divin. Il faut redonner à la Divinité son statut de femme qui donne la vie, reprend dans la mort, ressuscite de plusieurs façons et porte en permanence les siens dans son Ventre Parfait.

Ce que j'ai à faire Monsieur, demande une énergie, une force intérieure, de l'introspection en permanence et un temps fous. Mon temps, je le consacre aux miens. Mon contact avec l'extérieur, c'est mes livres afin de faire connaître tout ce que je vis d'extraordinaire. Cela m'épanouit toujours plus et ravit les miens.

Je suis enceinte de révélations éternellement. Et je porte les miens comme des petits dans mon Ventre.

On ne peut pas comprendre la Divinité si l'on ne comprend pas comment la Femme Primordiale que je suis est faite. Il faut se pencher sur la magie du féminin et ses composantes.

Vous avez rédigé livres, selon la note préliminaire que vous nous avez transmise. En grandes lignes, quelle est l'économie de la pensée qui est derrière tous ces livres ? Et quel en est, au fait, le résumé de chacun ?

J'ai six livres personnels qui sont des carnets de route. Je fais part de mon évolution, à la fois pour moi et pour le lecteur. Je mets également en lumière les paroles de personnages qui habitent en moi en signant de leurs noms. J'ai été combattue par la société suisse et ses institutions aveugles ne permettant pas à ma nature d'évoluer sereinement dans ce pays. Apparemment j'ai été la plus forte, car me voilà plus assurée que jamais dans ma mission, après bien des combats contre mes adversaires, mais également pour comprendre qui je suis.

Mon livre "Je ne suis pas ce que tu dis" est clair à ce sujet ainsi que mon dernier ouvrage personnel intitulé "Mes combats de déesse".

Voici le résumé de chacun de mes livres :

1) "Pas avant 24 ans" - sorti le 19 juillet 2019

C'est le livre de la révélation. Je comprends que je reçois les prières provenant en grande majorité de stars internationales et autres personnalités. Et je comprends que chacune de ces stars me parle dans sa langue, du plus profond de son cœur, et que, malgré la barrière de la langue, que je ne ressens pas du tout, je comprends très bien ce qu'elle dit et je comprends également ses intentions. Les stars m'invoquent en utilisant un nom de divinité qui n'est pas le mien, mais je reçois bel et bien leurs prières ! C'est bien moi qui reçois leurs prières ! C'est prodigieux.

2) "Le journal de Dieu" - sorti le 31 décembre 2019

Ce livre a été écrit par mon père à l'intérieur de moi. Il fulmine contre l'Occident et les blancs, maintenant que sa connaissance est illimitée dans le Royaume des défunts. Mon père est très mordant dans ce livre, cite des exemples pour montrer à quel point l'Occident a falsifié l'histoire de l'Afrique, a volé ce qui appartenait à notre héritage, trompe, pille, vole, viole nos droits tout en se faisant passer pour un saint. Ce livre est plein de colère. Il propose également des solutions aux blancs pour qu'ils sortent de leur statut d'immondices vivantes.

3) "La Vierge Marie des stars" - sorti le 23 mars 2020

Il s'agit du livre "Pas avant 24 ans" qui a été retravaillé puis amplifié afin de donner une explication céleste à ce qui m'est arrivé.

4) "LA BIBLE II : Jésus n'existe pas et "Dieu" est une Déesse" - sorti le 25 juin 2020

Ce livre est l'assemblage de plusieurs textes de ma personne. J'ai été sensibilisée par les sujets que j'expose très tôt. Ainsi, au début des années 2000, je diffusais déjà sur Internet des messages très inspirés. J'ai intégré plusieurs de ces messages à ce livre.

Une partie de ce livre est réservée à Michael Jackson. Il a fini par trouver le chemin qui menait à moi. Il faut lire combien j'ai pleuré pour cet artiste foncièrement bon et sur qui l'on s'est acharné à cause de sa couleur.

5) "Jésus est une femme Noire" - sorti le 24 septembre 2020

Je révèle les réalités célestes fondamentales.

6) "Je ne suis pas ce que tu dis" - sorti le 21 décembre 2020

Je refuse les étiquettes de toutes sortes que l'on essaie de me coller et avance en connaissance en m'interrogeant sur le combat que je suis en train de mener.

7) "Mes combats de déesse" - sorti le 27 avril 2021

J'arrive à être heureuse même dans les situations les plus dures. Une force céleste fait que je me relève toujours. Je suis programmée pour le bonheur et respire la joie de vivre.

8) "Patrice Lumumba - le Sankuru et l'Afrique" - sorti le 5 août 2021

L'histoire de Patrice Lumumba racontée avec les yeux et le talent du brillant chercheur le Docteur Manya K'Omalowete a Djonga. Nous faisons honneur à la région du Sankuru, trop souvent éludée dans d'autres livres, et restaurons la vérité sur l'influence des personnes de cette région dans la vie politique et le combat post-mortem pour "ressusciter" le leader national devenu héros international.

Autrefois, lors des interviews précédentes, vous parliez des œuvres de Votre Père que vous teniez à récupérer ? Où en êtes-vous ? Et jusqu'où irait un tel combat dès lors qu'il y a plusieurs intervenants, à la fois, nationaux et étrangers dont certains sont même déjà morts ?

Je suis heureuse pour plusieurs raisons :

La présence de mon père m'a fait me détacher de plusieurs personnes aux allures bienveillantes mais qui avaient en réalité parasité mon combat

Je vis une vraie relation harmonieuse avec ma famille, mes enfants en tête ainsi que ma mère, et ce bien-être absolu m'a boostée dans ma mission

Ce qui doit arriver arrivera. Mais en ce moment je me concentre sur mon statut de Mère pour les personnes qui se réfugient en moi et cultive mon épanouissement, qui est nécessaire à tout cela.

"La réalité est la suivante : la Divinité a toujours été femme et son origine est africaine. Elle sort des origines, des fondements-même de la spiritualité, avant que la terre ne paraisse. D'ailleurs c'est elle qui a créé cette terre, et le principe de la vie est africain". Pouvez-vous expliciter un peu cette pensée ?

Le principe misogyne du patriarcat et le racisme anti-noirs ont fait des dégâts dans la représentation moderne de la Divinité.

Cette pensée se suffisant à elle-même, je ne peux qu'ajouter ceci :

La femme africaine donne la vie en abondance, c'est l'une de ses particularités. Elle n'est pas sensible à l'avortement. L'Africain en général a une culture de la vie et de la joie contrairement à l'Occidental qui entretient une culture du suicide. Les Suisses, mais aussi les Français, par exemple, s'ôtent la vie en masse, pratiquent à outrance l'avortement, ne font pas assez d'enfants pour perpétuer leur race et font, contre eux-mêmes, l'éloge de l'homosexualité.

La barbarie occidentale se retourne donc contre elle-même.

L'Occident est un peuple de barbares qui a assis son statut sur l'exploitation des autres, la fraude et le mensonge. Une telle "civilisation" ne pouvait pas demeurer "éternelle". La nature fait que l'anomalie se détruit d'elle-même...

Avez-vous un autre message pour le peuple congolais et, plus particulièrement, pour le Sankuru ?

Mon peuple, unissez-vous les uns avec les autres. La stratégie de l'Occident depuis la nuit des temps a été de diviser, car il n'a aucun pouvoir en tant que tel. C'est un peuple qui use de la perversité pour se maintenir. Faisons honneur à nos héros en nous aimant les uns les autres entre Africains. Nous avons le plus beau des combats en commun.

Sankurois, Sankuroises, je suis des vôtres, comme celui qui est né au milieu de vous et a porté votre voix jusque dans des contrées lointaines, prenez confiance en vous et en votre culture.

Soyez debout, comme vous l'étiez autrefois pour me soutenir avec vos armes physiques, intellectuelles et spirituelles.

Patrice Lumumba

Où trouver vos livres et à quels prix ?

Mes livres sont très abordables. Ils sont vendus entre 10€ et 18€ partout ( à la Fnca, sur Amazon, chez le fameuse librairie Payot en Suisse et dans le monde entier ). Ils sont disponibles au format numérique ainsi qu'en gros caractères pour les personnes âgées ou malvoyantes. Je possède également ma propre boutique en ligne qui me permet d'envoyer des exemplaires dédicacés à mes lecteurs. Voici l'adresse de mon site officiel : https://www.cecile-manya.com