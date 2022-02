Congo-Kinshasa: Election du gouverneur du Kasaï-Central - 8 candidats enregistrés à la CENI

Huit candidats, dont une femme, sont dans la course de la prochaine élection du gouverneur du Kasaï-Central, a annoncé, mercredi 23 février dans la soirée à Kananga, le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Parmi ces huit candidats, a-t-il précisé, six sont des indépendants, un est issu de parti politique et un autre de regroupement politique.

" On est en train d'étudier des candidatures. Cinq candidatures sont affichées, il en reste trois. Il y a une candidature qui posait un problème de carte d'électeur, mais ça été fait. Le moment venu, nous allons les afficher. Dans ces huit candidatures, il y a un regroupement politique, un parti politique et six indépendants. Nous devons maintenant attendre la période de retrait, d'ajout ou substitution de candidatures qui va se passer du 24 au 28 février ", a précisé le secrétaire exécutif provincial de la CENI/Kasaï-Central, Joseph Mputu.

Selon lui, la représentation provinciale de la CENI procédera à la transmission du 1er au 2 mars, des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI pour délibération en plénière.

Par ailleurs, la CENI a, dans un communiqué, annoncé le report des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des quatorze provinces au 6 mai prochain, évoquant notamment les raisons financières.

Vu le report de ces scrutins, la période d'enregistrement est prolongée jusqu'au 24 mars. Les listes provisoires seront rendues publiques le 2 avril ; tandis que celles définitives devront être dévoilées le 21 avril, souligne la même institution.