Ethiopie: Dans le Tigré ensanglanté, l'éparque d'Adigrat demande la solidarité des évêques

Adigrat — " Les atrocités commises jusqu'à présent contre la population tigréenne ne sont pas seulement contre le droit à l'existence des êtres humains, mais aussi contre Dieu qui nous a créés ", a déclaré l'Évêque de l'éparchie catholique d'Adigrat, Mgr Tesfaselassie Medhin, dans un document publié par l'éparchie sur la situation actuelle dans la région éthiopienne. L'Éparchie d'Adigrat, comme d'autres institutions religieuses du Tigré, partage profondément la douleur et la souffrance des crimes de guerre perpétrés depuis plus de 15 mois contre l'humanité et du génocide commis contre le peuple tigréen et confirme sa totale solidarité et sa ferme condamnation (voir Agence Fides 1/2/2022).

"La Conférence épiscopale éthiopienne, composée des diocèses catholiques du pays, a l'obligation chrétienne de confirmer envers l'éparchie d'Adigrat un esprit de fraternité, les uns avec les autres", a déclaré Mgr Medhin. "En particulier en ces temps d'énormes difficultés dues aux immenses tragédies infligées aux agents pastoraux, aux fidèles et à tout le peuple du Tigré. C'est dans ce contexte que l'éparchie invite constamment les Évêques du pays à condamner en paroles et en actes les crimes commis contre les fidèles catholiques, le clergé, les religieux et tout le peuple du Tigré " (voir Agence Fides 18/1/2022).

L'éparque a poursuivi sa déclaration en exhortant les Évêques éthiopiens à être une voix pour les sans-voix touchés par cette tragédie. "Alors que les institutions et organisations catholiques d'autres pays, en particulier la Conférence épiscopale érythréenne, membre de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est, le Saint-Père François et bien d'autres ont exhorté à voix haute les parties à mettre fin à la guerre, à la résoudre par le dialogue et à permettre l'accès humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, la Conférence épiscopale éthiopienne, au cours des 475 derniers jours depuis le début de la guerre au Tigré, n'a pas réussi à exprimer sa voix pour les sans-voix."

"L'Éparchie d'Adigrat renouvelle son invitation au Président et aux membres de la Conférence épiscopale à rester fidèles au symbole d'unité et de solidarité dans le ministère de l'évangélisation que nous représentons tous ensemble, à la mission et aux valeurs de la Conférence elle-même, et à soutenir tous ceux qui sont dans le besoin. Une fois de plus - insiste Mgr Medhin - nous vous invitons officiellement à exprimer votre solidarité en faveur du peuple qui souffre et à exercer une pression pacifique et tangible pour la cessation de cette guerre génocidaire. Pour sa part, l'Éparchie d'Adigrat reconfirme sa pleine solidarité, sa prière et ses œuvres de charité".

L'Éparchie d'Adigrat, en tant que corps de l'Église catholique universelle, relève directement du Saint-Siège, le Vatican, dont le chef est le Saint-Père, le Pape. Elle est étroitement liée à la Conférence des Évêques catholiques pour les programmes d'évangélisation et de développement social. Elle est également membre de la Conférence des Évêques d'Éthiopie et d'autres organismes de l'Église catholique en Afrique de l'Est et dans toute l'Afrique.