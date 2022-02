Algérie: Retour possible d'Andy Delort en sélection ?

Reçu dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi soir, Andy Delort est revenu brièvement sur les propos tenus par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi à son égard en octobre dernier.

En effet, en octobre dernier, dans la même émission, le sélectionneur des Fennecs était remonté contre le fait que Delort mette entre parenthèses la sélection algérien au profit de son club Nice. Non convoqué depuis ce temps, l'attaquant de 30 ans est revenu sur les mots utilisés par Belmadi.

" Sur le moment, ça m'avait fait énormément mal tout ce qui a été dit. J'ai toujours respecté et je respecterai toujours la sélection et les algériens. On verra ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, je remercie tous les Algériens qui m'envoient des messages au quotidien, et qui me soutiennent ", a déclaré l'ancien buteur de Montpellier.

Ensuite, Jerome Rothem, lui pose la question concernant son avenir avec la sélection et lui demande s'il n'avait pas fait une croix sur la sélection, question à laquelle Delort répond avec fermeté : " Non, non du tout "

Auteur de huit buts et deux passes décisives en Ligue 1 cette saison, Delort laisse ainsi clairement la porte ouverte à un retour futur en sélection.

🎙 "Ça m'a fait énormément de mal. Si j'ai renoncé à la sélection ? Non pas du tout"