Congo-Kinshasa: Céni - L'élection des gouverneurs reportée dans certaines provinces du pays

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a annoncé, le 23 février, le report au 6 mai de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans treize provinces du pays ainsi que dans le Sankuru, initialement prévue pour le mois d'avril prochain.

Dans un communiqué de presse signé par son rapporteur, Patricia Nseya Mulela, la centrale électorale motive sa décision de report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans quatorze provinces du pays par la finalisation de la procédure de dérogation des décaissements des fonds, conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo ainsi que par des raisons d'inclusivité. Elle assure, par ailleurs, sur la validité des candidatures déjà déposées dans les premiers délais. " Au regard de la finalisation de la procédure des dérogations des décaissements de fonds, conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo et pour des raisons d'inclusivité, la Céni décide de reporter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les treize provinces précitées ainsi que la province de Sankuru ", peut-on lire dans ce communiqué.

Les provinces concernées par ladite élection sont le Kongo central, la ville-province de Kinshasa, le Bas-Uéle et le Haut-Lomami, l'Ituri, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kwango, la Lomami, le Maï-Ndombe, le Maniema, la Mongala, la Tshopo et le Tanganyika.

Citant le rapport du monitoring du 23 février issu des treize bureaux de réception et de traitement des candidatures, la Céni fait également savoir qu'à la clôture des dépôts des candidatures dans lesdits bureaux, la province de la Lomami n'a enregistré aucun dépôt de candidature. Elle relève, par contre, le retrait de 183 formulaires de candidature dont 10 par les partis politiques, 14 par les regroupements politiques et 159 par les candidats indépendants. Alors que sur les 129 notes de perception retirées auprès de la Direction générale des ressources administratives, domaniales et de participation, 79 paiements des cautions seulement ont été effectués. La Céni a affirmé avoir enregistré 67 dossiers de candidatures déposés auprès de ses services dont onze femmes et cinquante-six hommes.