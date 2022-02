Sénégal: Les origines du conflit entre la Russie et l'Ukraine

Des tirs ont été entendus dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine et des attaques lancées. En riposte, le président ukrainien Volodomyr Zelensky a appelé ses concitoyens à défendre leur souveraineté.

Pour davantage appréhender ce qui se joue actuellement entre la Russie et l'Ukraine, il faut remonter à 2004. A la suite de la présentielle de cette année-là, Viktor Ianoukovitch, candidat pro-russe, annonce sa victoire. Celle-ci sera tout de suite contestée par une bonne frange de l'opposition. Une "révolution orange" est alors organisée, en signe de désapprobation, des résultats proclamés, que l'opposition juge irréguliers. Des centaines de milliers d'Ukrainiens descendent alors dans la rue, en soutien, à l'opposition. L'implication des Occidentaux permet d'obtenir l'annulation du scrutin et marque un rapprochement entre l'Ukraine, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) et l'Union Européenne (UE).

En 2010, Viktor Ianoukovitch devient finalement président et promet cette fois-ci d'assurer la continuité des négociations, pour un accord de coopération avec l'UE. Mais, il fera finalement volte-face et annonce la fin des échanges. Une vague de protestations pro-européennes débute alors en 2014. La révolution de Maïdan (du nom de la place centrale de Kiev) pousse le président ukrainien à fuir en Russie et il finit par être destitué de ses fonctions.

Cette même année, un referendum est organisé, appelant des habitants de la péninsule à se prononcer en faveur ou non d'un rattachement direct à la Russie. Selon les résultats prononcés, le oui l'aurait emporté. La Russie annexe la Crimée en mars 2014. Moscou soutient un mois plus tard les séparatistes pro-russes dans le Donbass à l'Est. Deux entités de ce territoire proclament leur indépendance : la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk.

Ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991

En réalité, depuis la chute de l'URSS en 1991, certains Russes considèrent que les anciens pays satellites doivent rester dans leur giron. Ils soutiennent la thèse même que les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple. Ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991, l'Ukraine est divisée entre une majorité pro-occidentale et une minorité, russophone habitant à l'Est, dite "pro-russes".

D'autre part, la question est profondément géopolitique. En effet, les Russes veulent par tous les moyens empêcher l'élargissement de l'Otan dans les anciens pays de l'URSS. Cet élargissement pourrait à leurs yeux constituer une menace, via notamment l'installation de matériel militaire capable d'atteindre leur pays.

Les autorités veulent à tout prix maintenir un cordon de sécurité autour de la Russie, qui serait composé de pays non-hostiles. Des échanges entre les représentants russes, ukrainiens et des pays occidentaux se sont multipliés depuis le mois de décembre. Mais ils sont restés dans l'impasse.