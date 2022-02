Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - La CNTR confrontée au refus de coopérer des administrations publiques

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a présenté le 23 février à Brazzaville, au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, les difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de ses missions régaliennes auprès des administrations publiques.

Mise en place depuis deux ans par décret présidentiel, la CNTR a entre autres missions de veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en la matière. Elle a aussi la responsabilité de requérir toute expertise pour la valorisation des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques ; d'entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; de diligenter toute enquête en cas de violation de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Des missions que l'institution présidée par Joseph Mana Fouafoua a du mal à exécuter au regard des comportements de certains hauts commis de l'Etat. " Les finances publiques sont un bien du peuple. Ce que nous recherchons au travers de notre code est que ces finances publiques soient bien gérées, conformément aux règles établies.Ceux qui les gèrent doivent se sentir responsables et rendre compte au peuple. En le faisant, nous pensons pouvoir contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique ", a expliqué le président de la CNTR.

Reçu en compagnie des dix autres membres de l'institution, Joseph Mana Fouafoua a indiqué que le chef du gouvernement leur a demandé de poursuivre le travail de pédagogie d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle institution. " Nous avons présenté au Premier ministre les difficultés dans les premiers contacts que nous avons eus avec les cadres qui gèrent les finances publiques. Il nous a dit que c'est peut-être le début parce qu'il s'agit d'une nouvelle institution. Il y a aussi une autre chose qu'il faut stigmatiser, c'est la notion d'audit. Tout le monde a peur de l'audit et du contrôle. Mais j'ai souvent indiqué que lorsque vous savez que vous serez contrôlé, il faut s'appliquer dans l'exécution de votre tâche ", a poursuivi le chef de la délégation.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d'organiser des campagnes de sensibilisation des fonctionnaires de l'Etat afin de leur faire comprendre l'objectif visé, notamment l'amélioration de la gouvernance à travers une meilleure gestion des finances publiques.

Notons que la CNTR a annoncé au début de cette année, à travers un communiqué, la mise en place d'une commission ad hoc visant à évaluer le niveau de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds institués par le gouvernement pour la lutte contre le coronavirus. Cette commission devrait avoir pour mission le soutien de l'économie des entreprises affectées par les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de covid-19. La mission d'évaluation des fonds covid-19 est la deuxième que la CNTR initie depuis la prestation de serment de ses membres en 2020. Les précédentes missions ciblaient les institutions financières ayant abrité les comptes des administrations publiques. Cela en application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, ainsi que par rapport aux réformes portant sur le Guichet unique de paiement et le Compte unique du Trésor.