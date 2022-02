Congo-Kinshasa: Parlement - Jean-Pierre Lacroix salue les efforts des autorités pour la paix dans l'Est

Hier, mercredi 23 février 2022, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a salué les efforts des autorités pour la paix dans l'est du pays. Il l'a dit devant Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mboso N'Kodia Pwanga. Au menu de cet entretien, ils ont échangé autour de l'insécurité dans l'Est du pays.

Comme de coutume au palais du peuple, après l'audience, le secrétaire général adjoint de l'ONU s'est exprimé devant la presse. " Je tiens à remercier les honorables présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, y compris les membres des bureaux de deux Chambres, pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. J'ai d'abord redit l'engagement total des Nations Unies à poursuivre les efforts au bénéfice et en soutien de la population et en soutien à la République démocratique du Congo. Et dans ce temple de la démocratie qu'est le Parlement de la RDC, nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre les efforts communs, nos efforts pour y répondre aux défis à la sécurité dans l'Est du pays d'où je reviens, accompagné de Son Excellence le ministre de la Défense. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours et de coopération très étroite avec les autorités civiles et militaires, très concrets aussi avec les centres de coordination entre FARDC et Monusco qui sont mis en place", a-t-il déclaré.

Jean Pierre Lacroix a signifié que les questions sur la tenue d'élections ont été abordées. "Nous avons aussi discuté de la prochaine échéance démocratique notamment, la préparation des élections, les défis et le travail qui sont à faire et la disponibilité des Nations unies pour répondre tant mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Je crois qu'une mission sera déployée prochainement en République démocratique du Congo pour étudier un peu plus dans le détail la manière dont nous pourrions répondre à cette demande. Et je sais évidemment au Parlement, il y aura des travaux importants qui seront faits dans cette perspective et les honorables présidents ont évoqué d'autres sujets très importants, évidemment la dimension régionale, le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs qui sera l'objet du sommet de demain et les défis, à long terme, qui sont la protection de l'environnement, la question des ressources naturelles. On a fait un tour d'horizon très riche, mais qui a montré la profondeur de notre coopération et notre détermination commune à continuer le travail, chacun dans les mandats respectifs", a conclu Jean-Pierre La croix.

Une mission des Nations Unies est attendue dans les prochains jours en RDC pour étudier les possibilités de répondre aux demandes formulées par les autorités congolaises pour la recherche de la paix dans les provinces touchées par l'insécurité.