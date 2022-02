Cote d'Ivoire: District d'Abidjan/Électricité, eau - Des consommateurs saluent les efforts du gouvernement

Le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan (Ccda), à travers son président Augustin Kouamé, a salué les efforts de l'État de Côte d'Ivoire dans la réalisation des travaux d'adduction en eau potable et l'accès à l'électricité en faveur des populations du district d'Abidjan. C'était à l'occasion d'un point-presse animé, le 18 février 2022, à Abidjan-Koumassi.

À cette occasion, Augustin Kouamé a indiqué que le bilan est acceptable malgré toutes les péripéties rencontrées en 2021 surtout avec le rationnement en électricité. " Nous adressons nos vives salutations et sincères remerciements à l'État de Côte d'Ivoire, notamment à Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, Thomas Camara, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables pour les efforts consentis et la bonne collaboration dans la réalisation des travaux ", a félicité Augustin Kouamé.

Selon lui, depuis des décennies, le Conseil des consommateurs du District d'Abidjan s'est engagé à apporter son assistance aux consommateurs au nom du droit à la satisfaction des besoins essentiels dont font partie l'adduction en eau potable et l'accès à l'électricité.

Ces actions ont consisté à recenser des dysfonctionnements, à recueillir les préoccupations des consommateurs afin de les transmettre à la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) et à la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (Sodeci) selon les voies de recours (courriers, e-mails, le cadre permanent de concertation des organisations de consommateurs Cie-Sodeci, etc.).

Le président dudit conseil a fait savoir que les communes du district d'Abidjan ont bénéficié de plusieurs actions, notamment les grands travaux d'éclairage public et d'installation de canalisation d'eau.

Les communes de Koumassi et d'Abobo principalement ont fait l'objet de grandes actions dans le cadre du règlement de conflit avec risques de soulèvement des populations. Même la commune de Port-Bouët n'est pas restée en marge.

Il a toutefois donné quelques indices. Il s'agit, entre autres, de plusieurs transformateurs de la part de Côte d'Ivoire Energie, la pose de plus de 10 000 compteurs d'électricité dans les ménages, la réhabilitation de plus de 700 poteaux d'éclairage public, l'installation des ampoules Led sur trois voies principales, l'installation de 1230 poteaux électriques, plusieurs installations de compteurs et de canalisation d'eau potable ont été effectuées et d'autres sont en cours de réalisation, le règlement de plusieurs conflits en matière d'eau et d'électricité.