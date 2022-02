Cote d'Ivoire: Adéquation formation-emploi - Des Journées des métiers et de l'emploi annoncées en mars à Abidjan

Du 24 au 25 mars 2022, vont se tenir les premières journées des métiers et de l'emploi autour du thème " Un diplôme, un métier, un emploi ", à l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Cocody. Ce rendez-vous de deux jours sera une occasion pour les diplômés d'avoir une meilleure connaissance des débouchés dans le monde du travail.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse, le mercredi 23 février 2022, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, par Ouattara Djakaridja, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara.

Dans son exposé, il s'est félicité de cette initiative qu'il juge opportune pour les diplômés pour qui faire le choix d'un métier n'est pas chose aisée. Car ne connaissant pas les métiers liés à leur formation.

Une nouvelle loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique en étude

Ouattara Djakaridja a aussi mis l'accent sur des diplômes (formation) qu'il juge inadéquats aujourd'hui dans la recherche de l'emploi. C'est pourquoi, dit-il, le ministre Adama Diawara étudie un certain nombre de réformes dans lesquelles figure la nouvelle loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

" Cette loi va donner un nouveau statut aux établissements publics qui sont sous la tutelle du ministère. Ces réformes doivent être accompagnées sur le terrain ", a-t-il appuyé. Avant d'ajouter que ces journées s'inscrivent dans cette dynamique.

Aussi a-t-il fait remarquer qu'à travers cette réforme, une possibilité sera donnée aux établissements supérieurs de tisser des partenariats avec le monde du travail pour favoriser l'insertion des diplômés. Parce que des milliers de diplômés qui sortent des universités et grandes écoles, selon lui, ont du mal à trouver leur premier emploi.

" Aujourd'hui on estime à 76% de diplômés de l'enseignement supérieur qui ont du mal à trouver un emploi sur une période de 12 mois. La plupart trouvent un premier emploi après 2, 3, 4 ans et certains 10 ans ", a déploré le directeur de cabinet adjoint. Pour dire que l'employabilité des diplômés est un problème majeur pour le gouvernement et le ministre Adama Diawara a décidé d'y travailler.

Le Pr Dosso Mouhamadou, directeur de l'Observation de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Oipdes), cheville ouvrière des journées des métiers et de l'emploi, a indiqué que l'objectif visé par ces journées est d'apporter des solutions aux problèmes liés à l'emploi des diplômés, à l'orientation professionnelle et aux profils de carrière des étudiants et diplômés du supérieur.

Selon lui, il s'agira, entre autres, de promouvoir les métiers liés aux formations académiques ; sensibiliser les étudiants au type de métiers liés à leur formation ; faire connaître les métiers d'avenir en rapport avec les cursus académiques ; favoriser les échanges entre les écoles et les entreprises ; planifier son plan de carrière.

A l'en croire, ces deux jours seront meublés par des expositions ; des conférences, des débats et des ateliers, et un pitch ton Cv.