Cote d'Ivoire: Cohésion sociale/Mécanisme d'alerte précoce - Les nouveaux moniteurs à Abidjan formés

L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) a organisé, les 21 et 22 février, à l'hôtel la Rose blanche de Cocody, un atelier de formation des nouveaux moniteurs d'alerte précoce des communes de Treichville, Koumassi, Port-Bouët, Yopougon et Abobo.

L'activité, qui a bénéficié de l'appui financier de Care International, s'inscrit dans le cadre du projet " Initiative des jeunes leaders (hommes et femmes) engagés pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire (Ijep) ", dont le but est de soutenir la transformation des jeunes en catalyseurs et promoteurs de paix.

La formation a porté sur la collecte et le rapportage des faits et incidents relatifs à la solidarité et la cohésion sociale suivant le schéma du mécanisme d'alerte précoce de l'Oscs. Au cours de l'atelier, les formateurs Léontine Kossa et Ferdinand Mékapeu Gueu, tous deux chefs de service au département des Etudes et de la prospective de l'Oscs, ont dispensé cinq modules aux participants. Notamment, les notions de solidarité et de cohésion sociale, l'alerte précoce et la prévention des conflits. La présentation du mécanisme d'alerte précoce de l'Oscs, ainsi que les techniques de collecte et de rapportage des faits et incidents en lien avec la solidarité et la cohésion sociale étaient également au menu de la formation.

Le directeur général de l'Oscs, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, a, dans son discours de clôture, dit sa reconnaissance aux participants. " Merci aux nouveaux moniteurs car ce que vous faites est un engagement personnel, un sacerdoce. Que votre entourage sache, à travers votre engagement, que travailler pour la paix, c'est travailler dans l'intérêt de tous ", a-t-il recommandé.

Le représentant de Care International, Ouattara Issiaka, a salué le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale pour la tenue de cet atelier.

Il a ensuite présenté le contexte du projet et ses attentes. " Je souhaite que vous fassiez vôtres les notions de paix et de cohésion sociale qui sont le socle de la sécurité et du développement d'un pays ", a-t-il lancé.

Les prochains ateliers de formation du projet Ijep se tiendront à Daoukro et à Ferkessédougou.