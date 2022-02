Congo-Brazzaville: Football - Congolais de l'étranger - Mbokani, Kalombo, Mayele et Sila ont marqué

Ces derniers jours, des Congolais ont été buteurs, permettant à leurs clubs respectifs en Afrique et en Europe de grappiller des points ou encore de passer des étapes en coupes.

Titularisé après quelques matches passés sur le banc des remplaçants, le renard des surfaces, Dieumerci Mbokani, a participé à la nette victoire de Kuwait Sporting Club, au Koweït, face à Al Tadhamon par 5-1, en match de la 11e journée du championnat koweitien. L'ancien joueur d'Antwerp en Belgique a inscrit, de la tête, le troisième but de son équipe, son premier en championnat et le quatrième toutes compétitions confondues. Avec ce succès, Kuwait Sporting Club prend momentanément la tête du classement avec 23 points. Et le 22 février en quart de finale de la Coupe de l'Emir, Kuwait s'est imposé face à A Shabab par 4-0, avec le premier but à la 19e mn de Dieumerci Mbokani

Pour sa part, Sédrick Kalombo a été buteur avec Tsarsko Selo Sofia dès la 7e mn de jeu, malgré la défaite de son équipe face à Beroe (1-2), en 20e journée de la D1 en Bulgarie. Arrivé de Salernitana en D1 Italie où il n'a pas joué la moindre minute, le latéral droit congolais va chercher du temps de jeu et s'illustre déjà avec ce but, son premier de la saison. Tsarko Selo Sofia est dernier au classement avec onze points. Lokomotiv Plovdiv est le prochain adversaire.

Pour sa part, parti de V.Club de Kinshasa pour Young Africans en Tanzanie, Fiston Mayele Kalala écrit une nouvelle page de sa carrière. Il est déjà auteur de sept buts en championnat et de huit toutes compétitions confondues. Son dernier, il l'a inscrit à la 67e mn lors du match contre la formation de Mtibwa Sugar en 15e journée de la D1 tanzanienne. Notons que les autres Congolais de Yanga ont aussi participé à cette victoire, notamment Jésus Moloko Ducapel, Yannick Bangala et Djuma Shabani. Young Africans est leader du championnat avec trente-neuf points et joue le 27 février contre Kagera Sugar en 16e journée.

Notons enfin le but de Richard Sila avec Chindia Târgoviste en D1 roumanie, lors du match nul (un but partout) avec Botosani d'un autre Congolais, Jucie Lupeta, fils de Lupeta " Zakul ", ancien attaquant de V.Club des années 1980. C'était un match de la 27e journée du championnat roumain. Arrivé au club lors du mercato d'hiver, Richard Sila a ouvert la marque à la 13e mn, son premier but de la saison pour Chindia Târgoviste, actuel 11e au classement avec vingt-neuf points, alors que Botosani de Lupeta est 5e avec quarante-cinq points.