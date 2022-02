Congo-Kinshasa: Dans un message pathétique /Jonas Munkamba félicite Marcel Ngoyi pour les 21 ans de La Prospérité

ORDRE PERPETUEL DES PATRIARCHES

Le PATRIARCHE

Jonas Mukamba Kadiata Nzemba

114 Avenue Nguma Joli-Parc Kinshasa/Ngaliema

Tel +243 810 055 006

E-mail cadekar@yahoo.fr

N/BAL_JMKN/SEG/22-02-22/BDC KIN/010

A Monsieur Marcel NGOYI NGOYI KYENGI

Editeur-Directeur Général du Journal "LA PROSPERITE"

Avenue de la Paix/Quartier Mont-Fleury

à Kinshasa/Ngaliema

Concerne : mes félicitations

Cher Editeur-Directeur Général,

Qui eût cru, il y a 21 ans, que votre rêve de monter un organe de presse mieux un "Quotidien" serait aujourd'hui une réalité vivante? Très peu de gens y croyaient. Car, c'est une aventure que j'ai personnellement expérimentée dans ce genre de métier soit avec un groupe d'amis, soit à travers tel homme ou telle femme ayant recouru à mes services ou à mes interventions auprès des bienfaiteurs de bonne volonté : ce n'est donc pas une tâche aisée comme certains pourraient le croire, surtout quand je pense aux temps et aux circonstances de vos débuts, à savoir le changement brutal des régimes

En effet, éditer un journal est une mission, un défi, qui demande non seulement des moyens et de gros sacrifices, mais aussi d'avoir des collaborateurs acquis à la même cause, celle notamment d'offrir à l'opinion nationale et internationale les informations de bonne qualité, viables, véritables, non tendancieuses. C'est pourquoi, Chef Editeur-Directeur Général, vos larmes et vos sacrifices d'il y a plus de 20 ans sont aujourd'hui séchées, votre Quotidien est réellement au service de la Nation pour la Démocratie et le Développement, il se porte comme un charme, vous faites partie de nos Maisons de presse crédibles au Pays et à l'extérieur. En conséquence, j'ai de la fierté de clamer tout haut "honneur et félicitations d'abord à vous-même, à votre famille directe qui s'est souvent sacrifiée et a suivi au jour le jour vos efforts, vos réussites et vos difficultés, ensuite à tous vos collaborateurs (journalistes, stagiaires, ouvriers, porteurs, etc.)". En lisant " La Prospérité " chaque matin, vous ne devinez pas l'immense plaisir qui est mien et qui réveille

en moi de beaux et mauvais souvenirs de vie partagée intimement en compagnie de votre géniteur paternel durant nos études secondaires au Petit Séminaire de Kabwe (Kasaï Central) ainsi que nos relations maintenues dans la vie professionnelle jusqu'à son regrettable décès: si le Dicton les morts ne sont pas morts est vrai, eh bien ! Feu Marcel NGOYI, ancien ami et collègue (dans l'au-delà) et moi-même sommes très fiers de vous, car vous faites l'honneur de la Famille Ngoyi Marcel : nous prions Dieu le Tout-Puissant de continuer à soutenir votre Quotidien d'actions pour la démocratie, le développement et l'équité.

Bon vent et longue vie à "La PROSPERITE".

Papa Jonas Mukamba Kadiata Nzemba