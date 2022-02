Congo-Brazzaville: Coupe de la ville - La ligue de Brazzaville veut relever le pari de sa relance

Le président de la ligue départementale de Brazzaville de football a partagé, au cours de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 février, sa vision de poursuivre son combat d'améliorer l'image de sa structure en organisant plusieurs compétitions.

Destin Miguel Mbouni a promis de relancer la Coupe de la ville, laquelle mettra aux prises les équipes évoluant dans le championnat d'élite de la Ligue nationale de football et celles de la Ligue départementale. La dernière coupe de la ville, rappelons-le, a été organisée au cours de la saison 2005-2006. La compétition va à coup sûr rehausser l'image de cette ligue, laquelle lors de la saison écoulée avait gagné le pari d'organiser, malgré les difficultés, les championnats de première et deuxième divisions, ceux des moins de 9, 12 et 15 ans puis un tournoi de mise en jambe pour les équipes de football féminin de Brazzaville. C'est sur cette même lancée qu'elle entend lancer ses activités pour le compte de la nouvelle saison.

" Pour cette saison sportive 2021-2022, la ligue souhaite démarrer ses compétitions le plus tôt possible, produire les licences des joueurs et des officiels, organiser les compétitions des jeunes dès le début des vacances. Pour cela, les sous-ligues doivent organiser leurs compétitions d'ici à fin juin. Nous devons renforcer les effectifs des corps de métier, obtenir les sélections départementales par catégorie, rechercher et consolider l'adhésion des sponsors et partenaires et enfin relancer l'organisation de la Coupe de la ville avec les équipes de Brazzaville évoluant dans le championnat d'élite de la Linafoot et celles de la Ligue départementale de football ", a précisé Destin Miguel Mbouni.

Le président de la ligue de Brazzaville a promis d'œuvrer dans le cadre de la bonne gouvernance de la ligue, conformément aux mesures édictées par la Fédération congolaise de football. Il a, par ailleurs, invité les présidents des sous-ligues à fournir plus d'efforts dans l'amélioration et l'organisation de leurs structures afin d'éviter les conflits d'intérêts qui freinent la bonne marche des activités footballistiques de leurs arrondissements.

Au cours de cette assemblée, les membres ont adopté le procès-verbal de la dernière réunion du 24 février 2021, le rapport d'activités 2021, le rapport financier 2021 et le budget exercice 2022. Ils ont, en outre, pris acte des rapports d'activités présentés par les présidents des sous-ligues.