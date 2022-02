Gabon: France - Séance de dégustation des vins de la gabonaise Nina Karelle Vanin

L'Ambassade Haute Représentation de la République gabonaise près la République française et Représentation permanente du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a servi de cadre vendredi dernier à une séance de découverte et de dégustation des vins de la gabonaise Nina Karelle Vanin en présence du ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya, de Madame Liliane Massala, Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, de Madame Annick Rachel Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo, Ambassadeur Délégué permanent du Gabon auprès de l'Unesco et d'un parterre d'invités composé de quelques membres du corps diplomatique, notamment l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandaman et d'autres personnalités, que Nina Karelle Vanin a présenté et proposé à la dégustation sa marque de vins " Madame Karelle ".

Lancés en avril 2021, l'originalité des vins " Madame Karelle ", outre le fait qu'ils sont produits par une femme, de surcroit issu d'un environnement qui n'est pas culturellement viticole, repose sur le défi de mettre sur un marché déjà très concurrentiel, une gamme de vins qui s'accordent aux particularités gustatives de la gastronomie africaine.

Pour Madame L'Ambassadeur Haut Représentant, Marraine de l'évènement, c'était encore une fois l'occasion non seulement de répondre à la mission de promotion du Gabon qui lui est assignée, mais aussi de mettre en lumière les individualités positives et talentueuses du Gabon en France, à travers l'accompagnement et le soutien des talents émergents.

Par la présence d'une femme dans un milieu où la notion de masculinité est fortement présente, la marque Madame Karelle est une parfaite illustration de l'aboutissement de l'égalité des genres.

En effet, si le fait de réussir à intégrer un tel environnement, et à s'y démarquer relève de l'exception, c'est aussi la traduction d'une certaine détermination à se détacher des stéréotypes. Une parfaite illustration de la dynamique impulsée par le Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba pour encourager les femmes et les filles gabonaises à laisser libre cours à leurs passions, tant au sein de la diaspora gabonaise en France qu'au Gabon.

Enfin, Mme Nina Karelle Vanin qui s'emploie à se faire connaitre et à développer son activité dans le milieu du vin, est à la recherche de partenariats pour la distribution de la marque de vins " Madame Karelle " en France et au Gabon.