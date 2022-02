Congo-Kinshasa: A travers une messe d'actions de grâce à Kinshasa/Patrick Muyaya commémore l'an 1 de la disparition de Luca Attanasio

22 février 2021-22 février 2022, cela fait exactement 1 an depuis que Luca Attanasio, Ambassadeur Italien en RDC de 2017 à 2021, a été tué par balles à bord d'un convoi du Programme Alimentaire Mondial (PAM), avec son garde Vittorio et son chauffeur Milambo, à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Pour rendre une nouvelle fois des hommages à ce diplomate d'heureuse mémoire et prier le Seigneur pour le repos éternel de son âme, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a participé à la messe d'actions de grâce organisée par la communauté italienne, mercredi 22 février dernier, à la paroisse Saint Anne, située dans la commune de la Gombe. Présents également à la célébration eucharistique, les membres du corps diplomatique en RDC, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Mbaka Ngobila, et plusieurs personnalités.

"Une année après, aux côtés de la communauté italienne et du corps diplomatique, nous avons pris part à la messe en mémoire de l'Ambassadeur Luca Attanasio, son garde Vittorio et de son chauffeur Milambo. Paix éternelle à leurs âmes ", a réagi le Porte-parole du Gouvernement, via son compte certifié sur Facebook, quelques heures après la messe. Aussi, il a rassuré que les auteurs de cet acte ignoble subiront, tôt ou tard, la rigueur de la loi. " Justice sera faite ", a-t-il souligné.

Pour rappel, Luca Attanassio, 43 ans, avait été inhumé le 1er mars à Milan, en Italie, après son assassinat en République Démocratique du Congo. Sur place avant l'inhumation, les autorités italiennes avaient organisé une cérémonie des hommages officiels et une messe de requiem, célébrée par Monseigneur Mario Delpini, Archevêque de Milan. A Kinshasa, l'homélie du prélat italien avait résonné comme une interpellation sur l'urgence qui incombe aux autorités du pays de restaurer la paix dans tous les coins du territoire national. Voici l'extrait de l'homélie de Mario Delpini, taillée sous forme d'une conversation entre feu Luca Attanassio et le Seigneur Jésus-Christ au paradis. "Le Seigneur dira : d'où viens-tu, Luca mon frère ? Et Luca répondra : je viens d'un pays où la vie ne compte pour rien. Je viens d'un pays où les gens meurent et personne ne s'en soucie, où ils tuent et personne ne s'en soucie, où le bien est fait et personne ne s'en soucie. Je viens d'un pays où la vie d'un homme ne compte pour rien et on peut le faire souffrir sans raison et sans excuses ", avait-il prêché ce jour-là.