Congo-Brazzaville: Développement économique - Des hommes d'affaires émiratis s'intéressent au marché congolais

Des hommes d'affaires des Emirats arabes unis, en séjour à Brazzaville, ont exprimé le 23 février au ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, leur intention d'investir au Congo dans divers domaines d'activités. Le sous-secteur de l'énergie fait partie des domaines d'intervention prioritaires pour les investisseurs émiratis.

La visite d'hommes d'affaires émiratis au Congo est la retombée de celle effectuée récemment par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, aux Emirats arabes unis. Sept membres du gouvernement ont participé à la rencontre, entre autres, des ministres de l'Energie et l'Hydraulique, Honoré Sayi ; de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo ; des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua ; des Transports, Jean-Marc Thystère Tchicaya ; du Plan et de la Statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas, tous réunis sous la direction de leur collègue de l'Aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya.

A cet effet, chaque membre du gouvernement a présenté aux hommes d'affaires émiratis les opportunités d'investissements qu'offre son département ministériel. Flattés par ces opportunités d'affaires, les émiratis ont promis de réagir au plus vite. Ils lorgnent plusieurs secteurs d'activités mais comptent prioritairement investir dans celui de l'énergie, un secteur stratégique dans le développement économique.

" Notre présence au Congo fait suite à la visite effectuée récemment par le Premier ministre congolais aux Emirats arabes unis. Nous sommes venus donc palper les possibilités d'investissement et circonscrire les domaines d'intervention. Parmi les projets que nous avons en gestation, il y a celui concernant la collaboration entre les ports de Brazzaville et celui d'Abou Dabi. Il y a aussi le domaine de l'énergie où nous prévoyons des projets dans les énergies renouvelables, notamment les énergies solaires et éoliennes ", a précisé Calhed Ali Alhosani, l'ambassadeur des Emirats arabes unis en Angola, qui a conduit la délégation.

Le déplacement des investisseurs émiratis au Congo s'inscrit dans le cadre d'un premier contact avec le gouvernement congolais. Ils vont scruter les opportunités d'affaires qui leur ont été présentées, afin de décider des secteurs de financement ou d'intervention.

Pour se faire une idée de la qualité des investissements que le gouvernement congolais consent, les hommes d'affaires des Emirats arabes unis ont visité quelques chantiers en cours d'exécution. Ils ont été en premier lieu au chantier de construction des Tours jumelles, à Mpila, dans le sixième arrondissement Talangaï. Mesurant 135 m de hauteur, chaque immeuble compte trente étages. L'un d'eux abritera un hôtel haut de gamme de 183 chambres, dont huit suites présidentielles, quarante-deux appartements de luxe et cent soixante et une chambres standards et un restaurant tournant de très haut standing.

La seconde tour, quant à elle, comprendra des bureaux ; des salles touristiques ; des restaurants de valeur ainsi que des salles de conférence de haute classe, capables d'abriter des sommets internationaux.

Ensuite, la délégation s'est rendue au centre commercial dénommé Brazza Mall. Ici, il s'agit d'un impressionnant domaine ultra moderne en construction, devant abriter des dizaines de supermarchés où seront vendus des articles de toutes sortes. Sur le terrain, les travaux sont aussi suffisamment avancés.