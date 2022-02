Congo-Kinshasa: 1er tête-à-tête avec la nouvelle coordination nationale/COMIFAC-RDC - Eve Bazaïba rappelle le sens de devoir des résultats

*Après la prise de possession des locaux de la COMIFAC-RDC, le nouveau coordonnateur national de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et son équipe ont rencontré Eve Bazaïba, la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et Développement Durable. Une première rencontre, après le changement intervenu au terme de l'arrêté Ministériel signé par Eve Bazaïba le 11 février dernier. C'était également une occasion, pour elle, de féliciter la nouvelle coordination de la COMIFAC et de l'inviter, en même temps, au travail assidu, à la franche collaboration ainsi qu'au devoir des résultats.

Sébastien Malele Mbala a, au nom de toute son équipe, remercié l'autorité de tutelle pour la marque de confiance placée en sa personne pour conduire cette structure technique du Ministère de l'Environnement et de Développement Durable.

Il a également salué cette prise de contact qui a permis de recevoir des orientations précises sur la marche du travail après la possession officielle des locaux abritant le siège de la COMIFAC-RDC.

" Nous avons occupé nos locaux en bonne et due forme par la voie légale pour faire valoir le droit. Il ne reste que plus que les inspecteurs du Ministère de l'Environnement qui succèdent au travail qui venait d'être réalisé par les inspecteurs judiciaires du parquet à inventorier, dès ce jeudi, tous les biens matériels et équipements se trouvant dans le bâtiment de la COMIFAC ", a précisé, enfin, Sébastien MALELE, le tout nouveau Coordonnateur, au sortir de cette audience.