Congo-Brazzaville: Championnats départementaux de handball - La première journée dominée par les rencontres des juniors

Six rencontres, uniquement dans la catégorie des juniors dames et hommes, marqueront, le 26 février, le début des matches de l'édition 2022 des championnats départementaux de handball de Brazzaville.

Au total, plus de cent cinq matches seront disputés dans six terrains (Nicole-Oba, terrain Abo, Massambat-Débat, Maxime-Mantsima, terrain Etoile et Henri-Elendé) pour le compte des championnats qui regroupent plus de trente clubs dans les catégories des séniors et juniors, en version masculine et féminine.

Le premier match mettra aux prises les garçons de la Jeunesse sportive de Ouenzé (JSO) à ceux d'AS Neto, à 8h 30. Le deuxieme match permettra aux filles des deux équipes de s'affronter, juste après celui des garcons. ASEL-Patronage sera également au programme de cette journée, au terrain d'Abo. Pour clore la journée, d'autres rencontres auront lieu au terrain d'Etoile du Congo puisque les garçons de l'Etoile et de la DGSP seront respectivement en face de l'Asoc et du CF JSO. Le match Asoc-Etoile du Congo, en juniors dames, se jouera aussi lors de cette première journée.

Les séniors, pour leur part, entreront en jeu à partir du 27 février à 8h, au gymnase Henri-Elendé avec le match Inter-Club contre la DGSP, avant la confrontation entre les hommes de Petro Sport et ceux d'AVR.