Togo: Lalabiga (Mandouri) entre menace terroriste et assurance de Yark Damehane

Le Nord Togo reste sous la menace terroriste malgré les efforts faits ici et là par les autorités sécuritaires togolaises à maintenir leur territoire hors de portée des terrorismes qui écument une partie du Burkina Faso et font des incursions dans le Nord Bénin voisin.

Selon les informations confirmées par le ministre de la Sécurité, Le Général Yark Damehane, les populations du village de Lalabiga (Canton de Mandouri) sommées par des individus assimilés à des terroristes, de vider les lieux sous un délai de 72 heures, auraient fui leurs habitations avant de se faire raccompagner par des forces de défense et de sécurité.

Intervenant chez nos confrères de Victoire Fm, une radio de Lomé, le ministre Yark a reconnu que " c'est vrai, il y a eu quelque chose comme ça le samedi soir à Lalabiga (une localité togolaise près de la frontière du Burkina-Faso au nord et du Bénin au nord-est) ". Toutefois, rassure-t-il de la maitrise de la situation par les Forces armées togolaises (FAT). " Je sais que le dimanche, les gens ont voulu quitter le village pour se rendre vers Manjouri. Mais ils ont été raccompagnés dans leur village par les camarades (les forces de défense et de sécurité). Donc, plus de peur que de mal ", a-t-il commenté.

Les populations sont donc invitées à plus de vigilance et à contribuer à instaurer un climat de confiance entre elles et les forces de défense et de sécurité.

Cette nouvelle tentative des supposés terroristes, vient s'ajouter à celle de la nuit du 09 au 10 novembre 2021 où, une incursion des terroristes a été déjouée par les forces armées togolaises.