Afrique: Commerce international de marchandises du G20 - Accélération de la croissance des exportations et importations au 4ème trimestre 2021

La croissance du commerce international de marchandises du G20 s'est accéléré au quatrième trimestre 2021 avec des exportations en hausse de 3.4% et des importations en hausse de 5.0 par rapport au troisième trimestre précédent et mesurées en dollars courants corrigés des variations saisonnières.

Selon un communiqué de presse, ces chiffres sont à comparer avec la croissance plus lente (1.5% pour les exportations et 0.9% pour les importations) enregistrée au T3 2021. La même source signale que la hausse des prix de l'énergie a continué à alimenter la croissance du commerce de marchandises en valeur, tandis que la pression sur les chaînes d'approvisionnement, y compris pour les semi-conducteurs, semble s'être atténuée vers la fin de l'année.

La croissance des exportations et des importations de services pour le G20 est estimée à environ 2.5% et 2.4% au t4 2021, respectivement, par rapport au trimestre précédent et mesurée en dollars des Etats-Unis corrigés des variations saisonnières. Ces estimations préliminaires sont à comparer aux taux de 3.8% et 3.5% enregistrés au T3 2021 pour les exportations et les importations. Le commerce de services a continué de progresser à un rythme soutenu en Amérique du Nord et dans la plupart des pays d'Asie de l'Est, tandis que la croissance a ralenti en Europe.

En 2021, les exportations et importations annuelles de marchandises du G20 ont progressé de 25.9% et 26.1%, respectivement, avec des valeurs supérieures d'environ 16% à leurs niveaux de 2019. Si les prix élevés des matières premières expliquent en partie cette hausse, les plans de relance ont également joué un rôle en stimulant la demande de biens échangés. La croissance annuelle des exportations et des importations de services est estimée à environ 15.0% et 11.3%, respectivement. Alors que les coûts de transport se sont envolés, les voyages, qui comprennent les dépenses des non-résidents à l'étranger, se sont redressés mais sont restés à un niveau modéré.

Le commerce des services informatiques, commerciaux et financiers a enregistré une bonne performance dans la plupart des économies du G20 en 2021.