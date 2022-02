Congo-Brazzaville: Premier festival des ARTs martiaux - La boxe des pharaons rénovée à l'honneur

La Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovée participera, sur invitation du Club Muay thai Marly affiliée à la Fédération sportive culturelle de France, au premier festival des arts martiaux qui se tiendra le 19 mars à Marly, en France.

Pendant près de trois heures, les démonstrations se succéderont sur le tatami central de la salle Dumont. " On va retrouver la famille des sports de combat ", a expliqué Anthony Xerra, président Muay thai. A mains nues ou gantées, avec des jeux de jambes décisifs, au sabre ou au bâton, indique le document transmis à la Fédération congolaise de boxe des pharaons renovée, la précision et la rigueur seront les maîtres-mots de cette soirée.

Le même document souligne, par ailleurs, que certaines disciplines moins connues comme la boxe des pharaons seront également présentées. C'est une chance à saisir pour le sport créé au Congo par un Congolais dans sa démarche d'assurer sa promotion au-délà des frontières .

" A cette occasion, M. Arnold Rubin Babela et son club réaliseront une démonstration de boxe des pharaons renovée. Nous serons très honorés de vous y accueillir, accompagné d'Isidore Babela, directeur du centre de recherche de la boxe des pharaons rénovée et Prosper Louvila, président de l'Organisation mondiale de cette discipline ", a précisé Anthony Xerra, président Muay thai, dans une correspondance qu'il a adressée à la fédération congolaise.

Cet événement rassemblera, en effet, des personnalités de niveau international comme le légendaire Jerôme Le Banner, multiple champion mondial de kick-boxing; Johann Duhaupas, boxeur surnommé le Rocky français; Mohammed et Abdelkrim Qissi, connus notamment dans leurs rôles de Tong Po et d'Attila dans des films de Jean Claude Van Damme; et Jean Marc Legrand de Morgues, président de la Fédération internationale de Close combat.

La cérémonie, a-t-on appris, permettra d'admirer les techniques des cascadeurs qui se sont fait remarquer aux émissions françaises et britanniques des Incroyables talents. " Aux côtés des têtes d'affiche, évolueront des clubs locaux de karaté de Marly, de judo d'Anzin, de la boxe d'Aulnoy et d'autres plus surprenants comme le sabre laser de valenciennes. Le tout accompagné d'un show comprenant speaker, pyrotechnie d'intérieur, musique, jeux de lumière et même de la danse avec Marly Moove ", soulignent les organiseurs.