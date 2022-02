Algérie: Journée de la langue maternelle - Richesse culturelle et linguistique du pays, points marquants de la célébration

Beni-Abbes — La diversité et la richesse culturelle et linguistique du pays ont été les points marquants des manifestations de la double célébration de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine des langues africaines (21-24 février) au chef de la commune d'Igli (wilaya de Béni-Abbès), à l'initiative du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).

Ces manifestations ont été un fort moment de l'expression de l'unité et de la cohésion nationale à travers la forte participation de plusieurs wilayas à cette double célébration, marquée par plusieurs activités à caractère académiques, culturelles et artistiques, ont estimé de nombreux participants.

Cette manifestation, qui est "une réussite" sur tous les plans, a permis de mettre en valeur les différentes réalisations du HCA dans la promotion et le développement de Tamazight, à travers les différentes opérations et travaux académiques concrétisés par le HCA, a souligné M.Assad lors d'une rencontre avec la presse.

Il a annoncé, à ce titre, la publication prochaine d'un dictionnaire du Korandji-Arabe, variété de tamazight parlée uniquement dans la région de Tabelbella (sud de la wilaya de Béni-Abbes), de même qu'un dictionnaire des lexiques amazighs dans le pays, qui vient après l'achèvement et la publication en 2003 de 17 lexiques des différentes variantes de la langue amazighe dans le pays.

Il a fait part aussi de la création prochaine d'un journal électronique en Tamazight, avec le partenariat du ministère de la Communication.

En matière de recherches et études académiques, le HCA va continuer à soutenir et valoriser les efforts des chercheurs et des universitaires dans ce domaine, dans le but de valoriser les travaux de ces chercheurs tendant à l'approfondissement des connaissances académiques du patrimoine culturel amazigh, a-t-il expliqué.

La double célébration de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine des langues africaines, qui a été marquée par plusieurs activités amorcées à Igli par un cycle de rencontres sur des thèmes liés au bilan qualitatif et quantitatif de l'enseignement de Tamazight en Algérie.

Parmi ces thèmes, "Le conflit linguistique entre l'arabe classique et le dialectal en milieu scolaire", "l'importance des médias dans la promotion du patrimoine littéraire et linguistique", ou encore "la protection du patrimoine linguistique amazigh dans le Sud-ouest algérien".

Ces rencontres, animées par des experts du HCA, du Centre national de recherches en préhistoire, anthropologie et histoire (CNRPAH), et du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), ont été suivis de débats entre les intervenants et le public présent à la salle des fêtes de la commune d'Igli.

En plus des expositions sur les différents arts et patrimoines culturels amazigh et local, des ateliers de formation à l'adresse des élèves de la commune d'Igli dans les domaines de l'écriture de scénarios, des techniques de la photographie et de la réalisation d'un court métrage en plus de l'écriture en Tifinagh, ont eu lieu avec l'apport de spécialistes du Centre national de cinéma et de l'audiovisuel (CNCA) et d'enseignants spécialisés dans l'enseignement de Tamzight.

Des projections cinématographiques en plein air, avec la contribution du CNCA et des séances de ventes dédicaces de livres et autres ouvrages en Tamazight ou de romans de plusieurs auteurs nationaux traduits en langue amazighe ont été également organisés à l'occasion de ces manifestations.

La cérémonie de clôture de ces manifestations, prévues ce jeudi, verra l'attribution de plusieurs prix et distinctions aux participants.