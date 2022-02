Algérie: Validation des nouveaux membres élus et désignés du Conseil de la nation

Alger — Le Conseil de la nation a validé, jeudi, les nouveaux membres (élus et désignés) pour la neuvième législature (2022-2024) lors d'une plénière présidée par le membre le plus âgé Youcef M'sar assisté des deux plus jeunes membres Hamza Bouhafs et Aissam Nechma.

L'opération s'est déroulée en présence de la majorité des membres (153 membres) sachant que le quorum exigé est de 75+1 membres.

La liste nominative de la Commission de validation de qualité des sénateurs composée de 20 membres (8 membres du parti du Front de libération nationale, 7 du tiers présidentiel, 3 du Rassemblement national démocratique, 1 membre du Front des forces socialistes et 1 membre du Front El Moustakbal) a été adoptée, et ce, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement intérieur du Conseil.