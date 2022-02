Gambie: L'Assemblée Nationale approuve le projet de construction de l'autoroute de Bertil-Harding. Coût du projet - 34 millions de dollars

Les députés de l'Assemblée Nationale ont procédé Mardi à la ratification du contrat de prêt de la somme de 34 millions de dollars (trente-quatre millions de dollars) entre la République de Gambie (le pays débiteur), la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et la Banque Islamique de Développement.

Une partie de cette somme (quatorze millions de dollars) sera accordée par la Banque Islamique de Développement tandis que le reste de la somme (vingt millions de dollars) sera attribuée par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) pour le projet d'agrandissement de l'autoroute de Bertil-Harding.

Cet accord de prêt a été déposé ce Mardi devant le Parlement par le Ministre de l'Economie et des Finances, Mr Mamburay Njie, pour ratification.

Présentant l'accord de prêt, le Ministre Njie a déclaré que ce projet est conforme à l'objectif principal du Programme de Développement National et de ses priorités stratégiques. La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et la Banque Islamique de Développement (IsDB) accordent un soutien financier au gouvernement de la Gambie par le biais des facilités de crédit en vue de transformer l'autoroute en une artère à triple voie avec deux viaducs.

Il a annoncé que le montant des prêts de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et de la Banque Islamique de Développement (IsDB) s'élève respectivement à 20 millions de dollars et à 14 millions de dollars. Les deux facilités de prêts étant concessionnelles conformément aux lignes directrices du Fonds Monétaire Internationale.

Le Ministre des Finances a déclaré que le projet, à son achèvement, diminuerait la durée de voyage tout en permettant aux usagers et à la communauté de faire directement des économies en temps et en argent.

" En effet, la durée moyenne du trajet, qui était de 48 minutes en 2021, sera réduite de 40%. Le trajet se fera en 26 minutes lorsque le projet sera achevé en 2023. Le projet permettra le rehaussement du niveau de qualité des routes et, par conséquent, une réduction des frais de maintenance. L'Indice Internationale de Rugosité (IRI) de la route sera amélioré de 10m/km à 7m/km en 2028. "

Il a dit que le projet permettra non seulement une réduction d'environ 35% des Frais de Fonctionnement des Véhicules (VOC), notamment pour les camions, soit de 2 dollars par camion en 2021 à 1.3 dollars par camion/km, mais également une réduction du nombre d'accidents de la circulation et de décès.

Le projet, a-t-il ajouté, permettrait une meilleure circulation entre Old Jeshwang et l'Aéroport International de Banjul et desservira également les municipalités de Fajara, Kotu, Bijilo, Sukuta et de Old Yundum à l'intersection de Sting Corner et de l'Autoroute de l'Aéroport International de Banjul.

L'agrandissement de cette autoroute principale, a-t-il affirmé, complèterait de manière significative les autres projets de développement infrastructurel du gouvernement, notamment la construction de 20 nouvelles routes pour le prochain sommet de l'Organisation de la Conférence Islamique (OIC) que le pays abritera cette année.

La Police annonce une enquête préliminaire concernant les allégations de corruption à la Banque Centrale de Gambie (CBG)