Ile Maurice: Patricia Galéa-Faustin - "Les Mauriciens doivent saisir les opportunités avec la réouverture de l'Australie"

interview

Afin de relancer son économie, affectée par la pandémie durant ces deux dernières années, l'Australie a décidé de relancer sa politique d'immigration. Avec la réouverture de ses frontières lundi, les opportunités ne manquent pas. L'avocate mauricienne Patricia Galéa Faustin, qui dirige un cabinet juridique à Melbourne, donne des précisions sur cette nouvelle possibilité d'ouverture vers l'Australie.

Sur quoi repose la nouvelle politique d'immigration adoptée par l'Australie ?

Pour relancer l'économie australienne, le pays a besoin d'étudiants, de travailleurs qualifiés et de personnes désireuses d'acquérir des compétences pour combler le vide perceptible au niveau des ressources humaines. Ce programme comprend plusieurs mesures incitatives, notamment la possibilité aux étudiants de travailler au-delà de 20 heures par semaine et l'assouplissement de certaines procédures, entre autres, pour relancer l'immigration. Les Mauriciens doivent saisir ces opportunités avec la réouverture des frontières en Australie. Globalement, 120 000 immigrants sont attendus pour relancer l'activité économique en Australie. Sachant que les Mauriciens ont des compétences et qualifications nécessaires, ils peuvent, s'ils le souhaitent, profiter de cette situation et faire partie des nouveaux arrivants à la suite de cette ouverture.

Comment cette politique peut-elle bénéficier aux Mauriciens ?

Les Mauriciens désireux de s'installer en Australie, tout comme d'autres nationalités, peuvent profiter des possibilités offertes. Bien sûr, il y a des critères à respecter, comme être agréé par une institution de formation, avoir les aptitudes, les compétences recherchées, entre autres. Et si tout est fait dans les règles, le Mauricien peut faire le grand saut. Pour ce faire, les citoyens peuvent nous contacter sur notre site web et la page Facebook Galea et Faustin Solicitors.

Justement, parlons-en de ces règles...

Elles sont relativement souples. Par exemple, la réglementation concernant le nombre d'heures de travail de l'étudiant par semaine passe de 20 heures à 40 heures, ce qui est conséquent. Parallèlement, il existe quelques aménagements quant aux frais pour une demande de visa d'étudiant s'il arrive en Australie avant le 19 mars. Notons qu'il existe aussi un certain nombre d'étapes établies dans la loi sur l'immigration à suivre. Notre travail à nous consiste à guider ceux qui veulent profiter de l'ouverture et des possibilités d'étudier, de travailler et de s'installer en Australie. Le cabinet agit comme une one-stop shop où nous conseillons les postulants sur les différentes possibilités existantes, le type de visa dont ils auront besoin, les sponsors, les projets formation-emploi, etc.

Quelles filières recrutent davantage les Mauriciens ?

Actuellement, on travaille sur le recrutement des étudiants, des aged care workers et des chefs culinaires. En fait, les ressources humaines sont demandées dans plusieurs domaines. C'est là où le cabinet juridique guide les postulants. Pour en revenir aux étudiants, toute une gamme de disciplines est offerte par les universités et centres de formation en Australie. L'étudiant choisira en fonction de ses aspirations. Il sera guidé dans son choix par le facteur d'employabilité.

Pour les travailleurs, l'Australie a présentement besoin de chefs culinaires, chefs pâtissiers, infirmiers, médecins, menuisiers, tôliers, enseignants en mathématiques et sciences, informaticiens ainsi que des personnes travaillant dans les secteurs early childhood et maternelles.

Les personnes spécialisées dans ces domaines peuvent venir sous une résidence permanente si elles obtiennent un parrainage d'employeurs en Australie. On intervient aussi à ce niveau. Pour y être éligible, le postulant doit prouver qu'il a exercé dans ce domaine pendant au moins trois ans, qu'ils possèdent les qualifications requises et est âgé jusqu'à 44 ans. Parallèlement, nous conseillons vivement aux candidats d'être vigilants et de ne pas se laisser avoir par des intermédiaires ou des agences non reconnues. Souvent, ceux-ci ne jouent pas la carte de la transparence et extorquent les gens peu informés. Les Mauriciens doivent y prêter attention.

Que représente l'Australie en termes de diaspora ?

L'Australie regroupe une des plus grandes diasporas mauriciennes au monde, avec environ 30 000 immigrés selon les chiffres du recensement de 2016. Aujourd'hui, cette diaspora effectue des contributions majeures au développement australien et mauricien, et ce dans une panoplie de secteurs. Maurice demeure le 5e plus grand partenaire d'affaires pour l'Australie, en Afrique subsaharienne. Les possibilités en éducation sont croissantes, avec notamment de nouveaux arrangements entre les institutions mauriciennes et australiennes.