Ile Maurice: Judex Soulange - "Depuis 7 h 30, je sais qu'il y a un problème, qu'est-ce que la NCG a fait ?"

interview

Trois échouements de "longliners" à Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames en une journée. C'est du jamais-vu. Quelle est votre analyse de la situation ?

Déjà, il existe un réel manque de formation et de règlements. Si l'on regarde le Tresta Star, par exemple, la bunker barge est allée en face du cyclone et non pas dans la queue. En classe 2, you need to move anchorage, comme on le dit en anglais. Alors qu'on était en classe 4, le Tresta Star était encore là. Dans la marine marchande, il y a des signaux qu'on envoie pour indiquer les endroits dangereux pour naviguer, selon notre position. Les trois bateaux de pêche ont sûrement dérivé alors qu'ils auraient dû rester à l'écart et jeter l'ancre dans le Nord.

Il y a 10-11 ans, le MSC Kathy, un container ship, s'est échoué à Pointe-aux-Sables. Beaucoup de conteneurs ont basculé en mer. Encore une fois, les règles de navigation n'avaient pas été respectées. Quand il y a un problème de ce genre, il faut un plan d'urgence avant. Depuis 7 h 30, je sais qu'il y a un problème, qu'est-ce que la National Coast Guard a fait ? La Mauritius Ports Authority (MPA) n'a pas de remorqueur sophistiqué. Il y en a un en location. Les remorqueurs sont très mal entretenus. Il y a un manque de formation dans la marine.

On n'a pas tiré des leçons du "MV Wakashio" ?

Pas juste avec le MV Wakashio, même avec Benita (NdlR, le pétrolier battant pavillon libérien s'est échoué au Bouchon en 2016) on n'a pas tiré de leçons. What do we expect now? L'échouement du MK Wakashio a eu lieu à Pointe-d'Esny. Mais là, près de Port-Louis, on est en tête de rade. Si un bateau prend feu, partout on est dans la braise. Personne ne s'en soucie. Savez-vous qu'il y a un pétrolier au large ?

Qui a fauté alors ?

On ne peut pas dire que c'est la MPA. Il faut un plan d'urgence. Regardez les pompiers, ils interviennent lors des opérations de sauvetage. Ce n'est pas lorsqu'un feu éclate qu'un plan d'urgence est mis en place.

Que faut-il faire pour que cela ne se reproduise pas ?

Il faut former les gens. La marine c'est toute une formation. Le partage des connaissances qu'on a. Puis, avoir les bons équipements. Comment faites-vous confiance à la fiabilité de l'équipement ? Pour le MV Wakashio, la MPA avait un stock d'équipements mais nous avons dû utiliser ceux de La Réunion.