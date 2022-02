Congo-Kinshasa: 20eme anniversaire de Radio Okapi - Mgr Fulgence Muteba salue " le fait de mettre les Congolais en dialogue permanent "

L'archevêque métropolitain de Lubumbashi salue le rôle joué par Radio Okapi dans la consolidation de la paix. Il l'a déclaré en marge de la célébration, ce vendredi 25 février, du vingtième anniversaire de la radio onusienne. Fulgence Muteba invite ce media à continuer à informer objectivement la population pour l'enracinement de valeurs démocratiques.

" Je considère aussi le fait de mettre les Congolais en dialogue permanent, de mettre les Congolais devant leurs responsabilités pour qu'advienne la paix dans notre pays (que) c'est vraiment un plus pour Radio Okapi ", a affirmé Mgr Muteba.

Il s'est engagé à continuer " à soutenir de media. Et je l'encourage à poursuivre cette quête inlassable de la paix. C'est quelque chose qui apporte beaucoup d'espoir à la population congolaise. J'ai collaboré avec Radio Okapi dans le passé et je continue encore à collaborer avec elle surtout pour, n'est-ce pas faire, passer le message de paix, mais aussi le message de démocratie et de la protection de l'environnement ".

Le prélat catholique encourage par ailleurs ce media a faire " davantage des investigations de terrain pour apporter une information vraie, vérifiable mais aussi de sortir aussi d'une espèce de neutralité diplomatique pour aborder des questions avec un peu plus de force, avec un peu plus d'objectivité et ainsi de continuer à éduquer à la paix et à la démocratie ".