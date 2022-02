Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Marche des habitants de Kamituga pour réclamer la réhabilitation de la nationale numéro 2

La population du territoire de Mwenga au Sud-Kivu a organisé mercredi 23 février à Kamituga une marche pacifique, pour réclamer la réhabilitation de la route nationale numéro 2 (RN2). La dégradation de cette route entraîne des conséquences sur le quotidien de la population de Kamituga : rareté des produits de première nécessité et hausse du prix de transport, notamment.

" La population a marché pour réclamer la réhabilitation de la route RN2, qui est dans un état de délabrement très avancé, qui fait que la vie de la population de Kamituga devient de plus en plus chère. La montée des prix des denrées alimentaires et des vivres qui viennent de Bukavu ", explique Adonis Kisenga Lukeka, du bureau de la société civile de Kamituga, joint au téléphone par Radio Okapi.

Selon lui, les voitures et les bus n'arrivent plus à Kamituga. " Ils s'arrêtent à Mwenga-Centre, à 45 Kilomètres de Kamituga. Les produits qui sont destinés à Kamituga se détériorent parce qu'ils sont embarqués sur des motos. Et quand on arrive à Kamituga, c'est la hausse des prix ".

Toutes les boutiques et tous les magasins étaient fermés. Les commerçants ont accepté d'accompagner la population dans la rue.

" La marche a commencé au rondpoint " La Rigole ". Nous sommes arrivés au niveau du camp 6, avant de chuter à la mairie, où nous avons lu notre mémorandum et déposé au maire de Kamituga ", à Adonis Kisenga à Radio Okapi.

L'Office des routes/Sud-Kivu dit attendre des moyens du gouvernement pour entamer les travaux de réhabilitation de ce tronçon.