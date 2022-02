Afrique: Artisanat d'art - Saneh Coundoul, un vannier au long court

Saneh Coundoul est un artiste de 83 ans. L'octogénaire de Saint-Louis n'a jamais fréquenté une école d'osiériculture (différent d'ostréiculture, culture et production des huîtres) et de vannerie. Le vieux Coundoul a appris son métier auprès de ses oncles, qui lui ont transmis les secrets d'un savoir-faire naturel et ancestral.

SAINT-LOUIS - Il a capitalisé des expériences de plus de 73 ans dans la vannerie. À Saint-Louis, il est le seul et unique vannier, expert en architecture végétale, qui fabrique des cases en paille, des paniers de ménagère, des corbeilles pour les boulangeries, des malles, des abat-jours, des canapés à 3 places, des armoires, fauteuils, tables de chevet et de salon d'accueil, meubles de rangement, bibliothèques et autres objets d'art décoratifs. Le vieux Saneh Coundoul a jeté son dévolu sur le rônier qu'il préfère utiliser pour fabriquer ses objets de vannerie.

C'est une espèce végétale, un genre de palmier qu'il arrive à trouver dans la brousse de la région de Thiès. Au niveau des services régionaux des Eaux et Forêts et de l'Environnement, le rônier est appelé " arbre polyvalent " ou " sentinelle de la savane ". Selon le jeune Mamadou Diop, Garde forestier domicilié à Pikine Diaminar, le rônier est un arbre géant qui peut atteindre parfois 15 à 20 mètres.

art" On peut trouver cette espèce végétale à foison au Sénégal et dans les pays de la sous-région, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria ", explique Diop.

Parlant du vieux Saneh, ce forestier nous fait savoir qu'il l'a connu à Diamaguene. Depuis sa tendre enfance, il l'a vu à plusieurs reprises utiliser les feuilles de rônier pour fabriquer des toitures et toutes sortes de panier. Ce vannier reçoit régulièrement des commandes chez lui et arrive à écouler ses produits au centre-ville, en un temps-record, à l'occasion du Festival international de jazz, du Magal des deux " raakas " et autres événements culturels. À en croire ce forestier, de nombreux guérisseurs et autres tradipraticiens utilisent également l'écorce du rônier dans le cadre de la médecine traditionnelle.

Le vieux Saneh Coundoul nous a fait comprendre qu'il y a d'autres vanniers établis dans les pays industrialisés, qui travaillent avec l'osier (espèce végétale appelée saule), le rotin (lanière utilisée pour fabriquer des meubles), le roseau (espèce végétale), le bambou (c'est une graminée), le jonc (herbe sauvage qui présente de longues tiges sans feuille qu'on utilise souvent dans la maroquinerie), le raphia (espèce végétale qu'on trouve dans les milieux marécageux et au bord du fleuve) pour fabriquer leurs produits.

Cet octogénaire est né en 1939 dans le Djolof, plus précisément à Nguith, localité de la commune de Warkhokh, située à 3 km de Linguère. Ses ancêtres sont originaires de Goléré, une commune du département de Podor.

Parcours

Après avoir maîtrisé le Saint Coran à l'âge de 5 ans, il commence à suivre son père, qui allait régulièrement revendre à Dakar des poulets, des dindes et des pintades qu'il achetait à Linguère. Leur point de chute à Dakar était le domicile de son oncle Baye Aliou Ramata Coundoul. Ce dernier avait l'habitude de transporter, de Joal à Dakar, à bord d'un bateau, des quantités importantes de bois et de feuilles de rônier, pour les revendre.

C'était l'occasion rêvée pour Saneh et ses amis d'enfance de ramasser les résidus de ces rôniers pour en faire des balais. " À l'époque, on cédait ces balais à 10 FCfa la pièce, c'était une activité florissante ", raconte avec un brin nostalgique. Quelques années après, son père s'est rendu compte que son avenir était dans la vannerie, puisqu'il avait déjà constaté que les paniers de conservation de vêtements que son fils confectionnait dans les règles de l'art se vendaient comme du pain.

Dans les années 1960, il eut ainsi l'occasion de migrer vers Rosso-Mauritanie, Nouakchott, Attar, pour écouler ses produits. C'est durant cette période faste qu'il a épargné des sommes d'argent.

Transmission

Lorsqu'il est revenu au Sénégal, il a poursuivi ses activités à Saint-Louis où il n'a jamais eu de difficultés pour vendre ses produits entre 3.000 et 10.000 FCfa la pièce. " J'avoue que la pandémie de coronavirus a eu un impact très négatif sur mon business, mais les hôteliers et les touristes viennent toujours me voir pour enlever mes paniers ", confie l'artisan d'art.

Ce qu'il n'arrive toujours pas à comprendre est que ses propres enfants ne s'intéressent pas à ce métier. " Ils me voient travailler régulièrement, gagner de l'argent qui me permet d'entretenir toute la famille, mais je sais qu'ils préfèrent poursuivre leurs études ; c'est leur droit le plus absolu ", relève Coundoul.

Actuellement, le vieux Saneh Coundoul est dans une dynamique de transmission. " Je suis en train de former une artisane espagnole. Elle est ponctuelle, consciencieuse, engagée et déterminée. Elle n'hésite pas à passer toute la journée auprès de moi pour apprendre mes techniques ", se réjouit Coundoul.

Le vieux Saneh est également connu dans les milieux hôteliers de la ville tricentenaire, surtout à l'Hydrobase, où les gérants des réceptifs hôteliers le sollicitent régulièrement pour fabriquer de solides cases en paille, des toits et autres plafonds résistants.

Autant de raisons pour lesquelles il ne cesse d'inviter nos jeunes concitoyens à essayer de découvrir et d'embrasser ce métier.