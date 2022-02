Cote d'Ivoire: Investissement immobilier - Le premier salon ouvert à Abidjan pour présenter des opportunités de financement

Le premier Salon de l'investissement de l'immobilier dénommé " Babimo Days " a ouvert ses portes ce jeudi 24 février 2022, à Cocody Ambassade dans les locaux d'Ivoire Trade Center, en présence de Gba Téhan, directeur de cabinet adjoint du ministre Bruno Koné. Il va se tenir du 24 au 25 février 2022, autour de la thématique : " " Quels développements présents et futurs de l'immobilier et des territoires ".

C'est une initiative de l'agence Angle 360° en collaboration avec Property Kro. Ce Salon qui se veut une plateforme d'échanges et de réflexions axées sur les enjeux de l'investissement immobilier vise à présenter les opportunités d'investissements dans l'immobilier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Babimo Days ambitionne également de créer un cadre propice aux échanges et d'apporter des réponses aux problématiques de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique Subsaharienne, selon Joseph Koffi, directeur d'exploitation de l'agence Angle 360°.

"L'organisation de ce rendez-vous est d'accompagner la politique gouvernementale dans ses objectifs économiques sociaux, industriels, touristiques et surtout sur les plans de la finance de l'immobilier ", a-t-il ajouté.

Avant d'indiquer que cette édition est destinée aux professionnels de l'immobilier, investisseurs, banques, assurances, régulateurs, promoteurs, conseils, différents prestataires de service aux projets immobiliers et urbains et aux populations de la diaspora et entreprises qui doivent saisir en toute transparence les opportunités d'investissements et d'accompagnement.

William Bella, directeur général de Property Kro, pour sa part, a fait savoir qu'il s'agit de rassembler plusieurs décideurs, professionnels de l'immobilier, acteurs et financiers à l'effet d'aborder les sujets qui les concernent. Surtout pour Babimo Days, il est question de rassembler les professionnels et décideurs qui contribuent tous de façon innovante à financer, construire des logements et améliorer le cadre de vie de demain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

La synthèse de ces discutions sera transmise au ministère de la construction du Logement et de l'Urbanisme, a-t-il promis.

La construction de 20 000 logements annoncée à l'intérieur des Communes d'Abidjan

Procédant à l'ouverture du salon, Gba Téhan, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a annoncé la mise en œuvre d'un projet important qui participera fortement à accroitre la visibilité des actions du gouvernement auprès des populations.

Il s'agit selon lui, du projet d'urgence de construction de 20 000 logements à l'intérieur des Communes d'Abidjan.

" Ce projet vise à réaliser, sur des parcelles mises à disposition par les Mairies du District d'Abidjan, des projets de construction d'immeubles collectifs (R+4, R+10, R+15) financés par l'Etat et exécutés par des constructeurs sélectionnés par appels d'offres internationaux ", a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter que ce projet d'urgence permettra d'amorcer la nécessaire phase d'industrialisation du secteur de la construction, indispensable à la réduction du déficit important auquel le pays fait face, estimé à plus de 500 000 unités à ce jour.

Aussi, il a saisi l'occasion pour rappeler les acquis notables enregistrés ces dernières années par la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'investissement dans le secteur de l'immobilier, et plus précisément dans le secteur de l'habitat.

Ainsi sur la question du Foncier, il a relevé que l'action du gouvernement a consisté à renforcer la célérité et la sécurité dans la délivrance de l'Arrêté de Concession Définitive (Acd), dont l'intégrité juridique contribue à rassurer les opérateurs économiques sur la sécurité des investissements immobiliers à réaliser.

A cet effet, plusieurs textes ont été pris et permettront, à terme, de parvenir à un délai de traitement maximum de 3 mois pour la délivrance d'un Acd. Pour la délivrance du Permis de Construire, le délai est passé de 347 jours il y a quelques années à moins de 30 jours.

En ce qui concerne particulièrement le secteur du logement, l'émissaire de Koné Nabagné a fait savoir que le décret portant transformation de la Sicogie en Agence Nationale de l'Habitat vise à doter la Côte d'Ivoire d'une Agence chargée de la mise en œuvre et de la coordination de la politique nationale de l'Habitat.

Aussi, at-il mentionné que le décret portant création du Fonds de Garantie du Logement Social vise à garantir les prêts consentis aux promoteurs immobiliers, ainsi qu'aux ménages du secteur informel à revenus faibles et/ou irréguliers.

A l'en croire, la recapitalisation de la Bhci est faite en vue de redynamiser cette banque, de la recentrer sur son cœur de métier et d'en faire l'instrument privilégié de l'Etat en matière de financement du secteur de l'habitat social.

Pour le décret portant institution de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit du financement du logement

Social, il a fait remarquer que cela permettra de disposer de ressources pérennes et spécifiquement dédiées au financement du logement social.