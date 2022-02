Madagascar: Lueur d'espoir au milieu de graves sécheresses

Soalandy, 31 ans, mère de quatre enfants, se baisse, ramasse un caillou, le jette sur la terre desséchée et regarde la pierre rouler sur le sol poussiéreux. "Regardez ça", dit-elle en ouvrant grand les bras, "le sol est si sec, combien d'années encore pouvons-nous survivre avec cette sécheresse ?".

La famille de Soalandy vit depuis de nombreuses générations dans le Grand Sud, la partie sud de Madagascar. Ces trois dernières années, une sécheresse extrême a ravagé les terres, détruit les cultures et mis fin aux moyens de subsistance.

La combinaison de plusieurs problèmes a fait que les 3,9 millions d'habitants du Grand Sud sont maintenant aux prises avec les effets débilitants du changement climatique. La grave sécheresse est à l'origine de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition de plus d'un million de personnes.

Les faibles précipitations permanentes ont de graves effets en cascade : elles mettent à rude épreuve la situation de l'emploi déjà tendue, augmentent les niveaux de pauvreté, limitent l'accès aux services de santé et de nutrition et ont un impact encore plus néfaste sur la vie de nombreuses jeunes femmes et filles, en plus de la crise du COVID-19.

En raison de la sécheresse incessante qui sévit dans le Grand Sud et qui est aggravée par la désertification et les invasions de parasites, nous verrons une insécurité alimentaire exacerbée, des moyens de subsistance décimés et, dans de nombreux cas, des familles obligées de fuir leur foyer.

M. Koffi Kouame lors d'une mission de l'UNFPA au Grand Sud de Madagascar en 2021.

Des besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Les besoins fragiles des jeunes femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive sont au cœur de cette tourmente climatique.

Les données montrent que la crise actuelle accroît les difficultés à répondre aux besoins non satisfaits en matière de planning familial et à mettre fin à la mortalité maternelle.

Avec la pandémie de COVID-19, les cas de violence sexiste explosent dans les régions du sud, avec 27,1 % des femmes déclarées victimes de violence sexiste (VFS).

Les femmes et les filles enceintes et allaitantes sont plus vulnérables lors des catastrophes en raison de leur mobilité limitée et de leur besoin accru de nourriture, d'eau, de produits d'hygiène et de services de soins de santé maternelle de qualité.

Un soutien médical insuffisant met des vies en danger, et les femmes en période de menstruation peuvent avoir un accès perturbé aux produits de santé menstruelle ou aux installations sanitaires.

Les jeunes femmes et les adolescentes sont également vulnérables aux violences sexuelles, aux grossesses non désirées et aux mariages forcés.

Arrêtons-nous un instant sur certains chiffres inquiétants. Sur la base des projections de 2021, dans la zone occidentale de Grand Sud, Atsimo Andrefana, le taux de mortalité maternelle est de 638 pour 100 000 naissances vivantes. Au sud-est, Androy enregistre 28 % de besoins non satisfaits en matière de planification familiale, et les chiffres de la violence liée au sexe sont évalués à 39 %.

Ce sont des chiffres qui symbolisent des vies inestimables. Un besoin non satisfait, une victime de VBG, une mortalité maternelle, c'est une vie de trop.

Dans le cadre de mon travail ici à Madagascar, je suis impressionnée par la puissance et la résilience du peuple malgache. Les jeunes femmes et les filles, en particulier, sont les premières victimes de la crise, et le fardeau s'alourdit avec la pandémie et les difficultés liées au climat.

Une lueur d'espoir

Cependant, nous voyons des lueurs d'espoir au milieu de ce paysage apparemment aride et de ce besoin désespéré d'assistance.

Nahindra échappant au mariage précoce et revendiquant ses droits et sa vie ; des sages-femmes comme Elysa sauvant des centaines de femmes et de nouveau-nés et assurant l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs ; et bien d'autres champions qui sont nos partenaires dans la région.

Partageant cet optimisme, l'UNFPA, en collaboration avec le gouvernement, les donateurs et les partenaires, a déployé des caravanes de cliniques mobiles pour fournir des services intégrés en matière de santé sexuelle et reproductive, de violence liée au sexe et de planification familiale. Ces services comprenaient des centaines de consultations prénatales, des échographies obstétricales, des kits d'hygiène, des traitements, des services de planification familiale, etc. Des services rares dans les zones reculées de la région.

En outre, les mobilisations communautaires ont permis la sensibilisation à la VBG, ainsi que le soutien psychosocial aux survivants de la VBG.

Des défis subsistent

Bien que nous reconnaissions ces succès, il reste encore de nombreux défis à relever pour garantir que les droits des femmes et des filles restent intacts malgré la crise humanitaire. Avec le gouvernement, les donateurs, les agences des Nations Unies et les autres partenaires du développement, l'UNFPA est dans le Grand Sud pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte, en particulier les jeunes femmes et les filles.

Pour reprendre les propos de Soalandy et sa réponse à ses espoirs pour l'avenir de ses filles dans le Grand Sud, "Nous sommes comme des plantes. Nous nous relèverons d'une manière ou d'une autre malgré la sécheresse et nous porterons des fleurs et des fruits une fois de plus."

Telle est la force de l'espoir pour le Grand Sud.

M. Koffi Kouame est le représentant résident de l'UNFPA à Madagascar et le directeur national pour les Comores, l'île Maurice et les Seychelles.

Pour en savoir plus sur la situation humanitaire dans le Grand Sud, consultez le site de l'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies).